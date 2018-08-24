Фильмы про летний отдых для просмотра на выходных 24.08.2018, 21:53

Подборка фильмов, которые натолкнут на новые планы.

Сайт 24tv.ua предлагает подборку легких летних фильмов, которые не только порадуют глаз красивой картинкой, но и обязательно вдохновят на поездку к морю и натолкнут на новые планы.

А для создания особой атмосферы стоит включать фильмы о лете.

"Ускользающая красота"

Фильм Бернардо Бертолуччи, чрезвычайно летняя и глубокая мелодрама. Главная героиня фильма Люси Хэрмон, которую сыграла Лив Тайлер, приезжает из Америки в Италию, чтобы провести каникулы на вилле у друзей семьи, на фоне Тосканских холмов.

Лента насыщена прекрасными видами на Центральную Италию, гарантирует хорошее настроение от просмотра, а также грусть по лету, которое вскоре будет подходить к концу.

"Унесенные"

Богатая супружеская пара Эмбер и Тони отправляется в путешествие по Средиземному морю с многочисленным обслуживающим персоналом. Однако между Эмбер и моряком Джузеппе возникает острая неприязнь друг к другу – стервозной богачке не нравится абсолютно все. Но судьба распоряжается таким образом, что они оказываются вместе на необитаемом острове. Эта история понравится поклонникам творчества Гая Ричи. Съемки фильма проходили на Сардинии и Мальте. Отметим, что это последний фильм с участием Мадонны.

"Роман с камнем"

Приключенческий фильм 1984 года с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в главных ролях. Мечтать о приключениях, сидя в своей нью-йоркской квартире конечно можно, а вот попасть в бешеный поток событий посреди Африки – это другое дело. Именно такая судьба выпала автору женских романов, с помощью нового приятеля, он поедет вызволять свою сестру и искать сокровища.

"Болото"

События фильма Лукреции Мартель происходят в жаркой Аргентине. Это история о трагикомической жизни буржуазной семьи, члены которой убивают время, ежедневно распивая алкоголь. Фильм необычайно легкий, а игра актеров искренняя и непринужденная, однозначно влюбит в это кинематографическое чудо.