закрыть
24 августа 2018, пятница, 23:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Украинские патриоты передали с передовой поздравления с Днем независимости

  • 24.08.2018, 22:04

Сегодня Украина отпраздновала 27 лет Независимости.

В пятницу, 24 августа, в День независимости Украины, военнослужащие, находящиеся на передовой, передали свои поздравления.

Как пишет apostrophe.ua, соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Украины в Facebook.

Судя по видео, поздравление получилось коллективным. Несколько военнослужащих, в том числе и женщины, один за другим желали мира, добра, здоровья.

Отметим, 24 августа 2018 года Украина празднует 27 лет Независимости. А днем ранее, 23 августа, Украина отмечала День государственного флага. Традиция празднования Дня государственного флага стартовал в 2004 году. В частности, 28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон о Государственном флаге Украины, которым национальный флаг утверждался в качестве государственного. Согласно популярной интерпретации, желтый цвет флага символизирует пшеничные поля, а синий - небо над ними.

По случаю праздника на Крещатике, посвященного Дню независимости, приняли участие в военном параде 4,5 тысячи военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и других формирований, а также 18 военных подразделений из других стран.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко