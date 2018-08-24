Украинские патриоты передали с передовой поздравления с Днем независимости 24.08.2018, 22:04

Сегодня Украина отпраздновала 27 лет Независимости.

В пятницу, 24 августа, в День независимости Украины, военнослужащие, находящиеся на передовой, передали свои поздравления.

Как пишет apostrophe.ua, соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Украины в Facebook.

Судя по видео, поздравление получилось коллективным. Несколько военнослужащих, в том числе и женщины, один за другим желали мира, добра, здоровья.

Отметим, 24 августа 2018 года Украина празднует 27 лет Независимости. А днем ранее, 23 августа, Украина отмечала День государственного флага. Традиция празднования Дня государственного флага стартовал в 2004 году. В частности, 28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон о Государственном флаге Украины, которым национальный флаг утверждался в качестве государственного. Согласно популярной интерпретации, желтый цвет флага символизирует пшеничные поля, а синий - небо над ними.

По случаю праздника на Крещатике, посвященного Дню независимости, приняли участие в военном параде 4,5 тысячи военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и других формирований, а также 18 военных подразделений из других стран.