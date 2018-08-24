В Беларуси начали строить еще один китайский завод 7 24.08.2018, 22:12

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«Беларуськалий» и китайская Migao начали строительство завода по производству нитрата калия.

ООО "Белкалий-Мигао" начало строительство первого в Беларуси завода по производству нитрата калия мощностью 160 тыс. тонн в год, пишет belmarket.by.

Плановый срок строительства составляет 33 месяца. В соответствии с бизнес-планом, общий объем инвестиций оценивается в сумме $130 млн.

Строительство комплекса по производству нитрата калия ведется в северной части существующей промышленной площадки самого крупного производственного подразделения ОАО "Беларуськалий" - 4-го рудоуправления. Целью создания предприятия является диверсификация производства на "Беларуськалии". В качестве сырья будет использоваться технический хлорид калия, на его основе будет выпускаться новое комплексное удобрение, практически не содержащее хлоридов.

ООО "Белкалий-Мигао" создано в октябре 2017 года. Доля ОАО "Беларуськалий" составляет 49%, китайской Migao Corporation - 51%.