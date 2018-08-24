Почему в Минске стало не хватать такси 1 24.08.2018, 22:47

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Жители города жалуются, что в последнее время стало сложнее вызвать такси: то нет машин, то подают долго.

«Стала вызывать Uber. После 10 минут поиска приложение объявило: машин в вашем районе нет. Позвонила в такси 135 — диспетчер сказала, что машин нет. Удалось уехать только через 40 минут», — рассказывает минчанка Екатерина. Tut.by поговорил со службами такси и узнал, действительно ли в Минске стало меньше таксистов.

— В понедельник утром нужно было добраться до работы с большой коробкой. В общественном транспорте неудобно, стала вызывать Uber. После 10 минут поиска приложение объявило: машин в вашем районе нет. Позвонила в такси 135. «Машин нет! Перезвоните через 15 минут, может, появятся», — сказала девушка-диспетчер. Звонки в еще несколько служб не увенчались успехом — машин не было, — рассказывает минчанка Екатерина. — Через 40 минут мне-таки удалось вызвать Uber. Спустя пару дней, в субботу днем, ситуация с такси повторилась, найти машину мне удалось только через 25 минут. В Минске дефицит машин такси? У нас ведь около 20 служб. Раньше их было меньше, но таких проблем не было.

Журналисты позвонили в несколько столичных служб такси и спросили, есть ли у них нехватка таксистов.

— Наша служба только недавно заработала, примерно месяц назад, — рассказал нам менеджер службы такси 184 «Евротакси» Юрий. — Сейчас у нас работает около 300 машин. Часть еще не запустили, потому что не обучили водителей. Сложно найти хорошего водителя. Мы же не будем отправлять к сотрудникам компаний, с которыми мы заключили партнерство, плохих водителей? Да и вообще важно, чтобы водители были хорошие. Некоторые не соглашаются на зарплату, которую им предлагают. Они хотят работать мало, а получать много. Да и вообще летом всегда проблема с водителями. Кто-то уезжает на сезонные работы, кто-то — на заработки. Ближе к осени возвращаются и идут в такси.

В службе 7788 «Алмаз» ответили коротко: водителей у них достаточно.

В такси 135, которое вызывала Екатерина, сказали, что у них действительно есть проблемы с кадрами.

— Сейчас нам не хватает машин такси, мы набираем новых водителей, — ответили нам. — У нас нет своих машин, к нам приходят водители с личными авто. Летом всегда больше заказов, а водителей меньше — кто-то уезжает на заработки, многие отдыхают, потому что сезон. Поэтому и получается так.

В еще одной службе такси «Лайм» не заметили какой-то катастрофической нехватки водителей даже летом. У них не хватает машин и растягивается время подачи только в часы пик.

— Это логично, когда все в понедельник утром после выходных пытаются доехать на работу вовремя и рассчитывают, что поездка займет минут 10−15. При этом люди не учитывают, что водители отработали выходные, ездили ночью и могут тоже отдыхать. Поэтому получается так. Может, летом действительно водителей меньше, потому что все живые люди и хотят отдохнуть. Но катастрофической нехватки водителей мы не заметили.

В такси 152 тоже сказали, что особой проблемы с кадрами у них нет, но добавили, что будут не против, если к ним придут новые работники.

— У нас в службе нет такого, чтобы машина подавалась 40 минут, — заверили в 152. — Конечно, водители летом уходят в отпуска, но я бы не сказала, что это большая проблема. Учитывая, сколько сейчас служб такси. Конечно, может случиться какая-то нехватка машин, чаще всего из-за погодных условий, к примеру дождя. Но это скорее исключение, чем правило.

Сами водители служб такси, которые сейчас работают, ощутили, что машин стало меньше, потому что работы в последнее время у них прибавилось.

— Я уже год работаю таксистом, — рассказывает молодой водитель Артем. — В последние пару месяцев вызовов очень много. Даже от борта часто стали брать. Если раньше хватался за любой заказ, то теперь могу выбирать то, что мне удобнее, крутиться в одном районе.

Парень говорит, что на зарплате наплыв клиентов сильно не отразился, но заработать столько, сколько раньше, можно меньшими силами.

- Конечно, и ночью иногда приходится работать, и в выходные. Но в целом стало ощутимо легче, - говорит Артем.

Так, может, просто пассажиров больше стало?

— Нет, дело не в этом, — отвечает водитель еще одной службы такси Кирилл. — Просто и у нас, и у конкурентов машин меньше стало. Меньше машин — больше клиентов.