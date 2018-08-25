Посол в России больше, чем посол 5 Валерий Карбалевич

25.08.2018, 8:06

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Что ожидать от посла в Беларуси Бабича?

Наконец разрешилась интрига с послом России в Беларуси. Подписан указ Владимира Путина о назначении Михаила Бабича можно считать пока единственным результатом переговоров Лукашенко и Путина в Сочи.

А интрига тянулась почти два месяца. Москва направила Минске официальный запрос на агреман еще в начале июля. В России кандидатуру нового посла в Беларусь назвали официально, начали процедуру его назначения. Бабича утвердили профильные комитеты обеих палат Федерального собрания.

Однако в Минске на все попытки журналистов узнать о агремане на российского посла пресс-служба МИД Беларуси долгое время давала один ответ: без комментариев. Хотя обычно в дипломатической практике процесс официального утверждения посла и консультации со страной-хозяином проходят одновременно.

Очевидно, кандидатура Бабича не устраивало официальный Минск. А Москва применила тактику выкручивания рук. Она решила поставить Беларусь перед совершенным фактом. Мол, мы запускаем процедуру назначения посла, и если об этом публично объявлено, то Минске некуда деться.

Такая тактика имела результат. Возможно, Минск благоразумно решил не идти на громкий скандал и острый конфликт в вопросе посчитал непринципиальным. Ведь если уж Кремль принял решение что-то менять в отношении к Беларуси, то фамилия посла действительно не имеет большого значения. Вместо Бабича мог появиться другой чиновник с подобной биографией и полномочиями. Поэтому не стоит из-за этого ломать копья.

Посол с дополнительными полномочиями

Как писал классик, «поэт в России - больше, чем поэт». Перефразируя, можно констатировать, что в настоящее время посол России в Беларуси - более чем посол. Его статус повысился даже официально. Он теперь также специальный представитель для развития торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Не каждого посла перед назначением принимает лично президент. Путин принял Бабича и дал специальные инструкции. Даже из того, что сообщила пресс-служба президента РФ, следует особый статус нового посла в Беларуси. Путин говорит:

«Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставителя».

Если дипломат будет «заниматься не только дипломатической работой», то это очень показательно.

Еще один наказ российского президента новому послу: «Мы с Вами будем регулярно встречаться. Будете докладывать о том, как идет эта работа. Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, которые происходят в наших межгосударственных отношениях, самым позитивным и самым активным образом ».

Встречался Путин хоть раз с бывшим послом РФ в Беларуси Александром Суриковым за все 12 лет его работы в Минске? Я такого не припоминаю. А тут анонсирован прямой контакт с президентом.

Из этого следует, что Москва недовольна нынешним состоянием белорусско-российских отношений, поведением официального Минска, и стремится их поменять, принудить Беларусь к большей лояльности.

История знает много случаев, когда посольство одного государства в стране, которая была вассалом, выполняло функции второго, параллельного правительства. В качестве примера можно привести роль послов СССР в социалистических странах или «странах социалистической ориентации».

Без их санкции и разрешения тамошние руководители не принимали никаких важных решений.

О подобном говорят некоторые российские эксперты в связи с назначением Бабича. Например, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отмечал:

— Назначение Михаила Бабича послом, точнее спецпредставителя ... генерала Бабича — это назначение, с моей точки зрения, «наместника». Это человек, безусловно, который не будет выполнять роль просто посла, который будет послом, как наш посол в Афганистане времен Тараки, скажем так. Я думаю так.

Напомню, что СССР в Афганистане времен Тараки назначал и свергал тамошних руководителей с помощью военной силы. Однако я так не думаю.

Во времена «холодной войны», противостояния двух военно-политических блоков СССР и США действительно требовали от своих союзников жесткой блоковой дисциплины. Но те времена давно прошли, мир стал многополярным.

Россия не имеет той мощи, которую имел СССР. Созданный Москвой военный союз — ОДКБ — оказался довольно рыхлым. Союзники не поддержали Россию в ее конфликте с Украиной и Западом.

А наделение посла России в Беларуси новыми полномочиями может создать дополнительные проблемы в двусторонних отношениях. До сих пор спорные вопросы решались напрямую между правительствами. Если возникали недоразумения по поводу условий поставок нефти и газа, то бывший вице-премьер Владимир Семашко ехал в Москву и разрешал их с соответствующими министрами. Если случались проблемы с экспортом белорусского продовольствия в Россию, в Москву ездил разбираться вице-премьер Михаил Русый.

А теперь, по замыслу Кремля, возникает дополнительное промежуточное звено в виде посла, которое должно активно включаться в решение спорных вопросов. Не думаю, что такая технология регулирования конфликтов более рациональная.

Прежний посол Александр Суриков стремился быть фактором примирения, сглаживания конфликтов. Во время очередного обострения отношений он высказывался так, что, мол, обе стороны ничуть не правы, давайте жить дружно.

Если новый посол начнет жестко отстаивать позицию Москвы, то он может стать дополнительным фактором конфликтогенности в двусторонних отношениях.

«Наместник» из Михаила Бабича вряд ли получится. Ведь Лукашенко очень остро реагирует на всякие внешние ограничения его власти. Единственный прогноз, который можно сделать, звучит так: будет интересно.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»