Bloomberg: CША могут нанести новые удары по силам Асада 25.08.2018, 8:13

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Об этом Джон Болтон предупредил советника Путина.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил своего российского коллегу Николая Патрушева, что в случае применения химического оружия режимом президента Сирии Башара Асада Вашингтон предпримет более сильные военные меры, чем в предыдущие разы, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, пишет «Новое время».

По информации собеседников издания, Вашингтон располагает информацией о том, что Башар Асад может использовать химическое оружие, поскольку он стремится взять под контроль один из последних повстанческих районов.

Сирия при поддержке российской авиации перебросила силы к провинции Идлиб на северо-западе - последний регион, подконтрольный повстанцам (в основном джихадистам из Аль-Каиды и других группировок). По имеющимся данным, там находятся десятки тысяч боевиков, многие из которых были эвакуированы в Идлиб в рамках соглашений о прекращении огня.

Как отмечает Bloomberg, в ходе переговоров Джона Болтона и Николая Патрушева в Женеве также обсуждался возможный вывод американских войск с военной базы на сирийско-иракской границе или их сотрудничество с российскими силами. По словам источников, стороны не смогли достичь компромисса. США также отвергли предложение России о приостановке введения нефтяных санкций в отношении Ирана в рамках более широкого плана по урегулированию в Сирии.

США нанесли два удара по Сирии в ответ на применение химического оружия сирийским режимом. В апреле 2017 года американские военные выпустили 59 ракет типа Томагавк по сирийской авиабазе, которая использовалась во время химической атаки против жителей города Хан-Шейхун. Через год США, Великобритания и Франция нанесли точечные удары по объектам по производству химического оружия в Сирии.