Активист РЭП: Мы свою борьбу за права трудящихся продолжим 25.08.2018, 8:17

Решение суда никак не повлияет на работу независимого профсоюза.

За 24 года, которые Лукашенко правит в Беларуси, почти на нет сведена работа не только политической оппозиции и независимых СМИ, но и профсоюзных организаций, пишет сайт телеканала «Белсат».

В стране, где половина всех рабочих занята в госсекторе, сделать это было несложно. Теперь же власть взялась и за то, что осталось. Белорусский суд приговорил двух лидеров независимого профсоюза радиолэктронной промышленности РЭП к четырём годам домашней «химии» каждого.

«Этим приговором они хотят сделать из меня псевдолидера. На 5 лет запрет на выезды из страны, на 4 года жизнь, как в тюрьме, невозможно так продолжать работу. Я не собираюсь исполнять это решение. Пусть власти что хотят, то и делают», – комментирует Геннадий Федынич.

На скамье подсудимых кроме Федынича оказался и главный бухгалтер организации Игорь Комлик. Разделались с ними по обкатанной схеме. В 2011 году по похожим обвинениям на 4,5 года в колонию усиленного режима отправили одного из лидеров правозащитного движения Беларуси, вице-президента Международной федерации прав человека Алеся Беляцкого. Его организация «Весна» так же, как и профсоюз РЭП получала иностранную финансовую помощь. Как и Беляцкого, лидеров РЭП обвинили в сокрытии доходов и неуплате налогов и кроме «химии», запретили занимать любые административные должности в течение 5 лет.

«Я считаю, что требование, чтобы Федынич и Комлик не могли занимать руководящие посты было главной целью этого процесса. Эти люди имели огромный авторитет и организационный опыт. Могли и умели организовывать людей», – говорит философ и методист Владимир Мацкевич.

В прошлом году по Беларуси прокатилась волна протестов. Причина – новый закон о налоговом сборе со всех неработающих граждан. Логика властей следующая – страна у нас социальная, не работаешь, значит государственные блага оплати отдельно. Но откуда взять деньги на налог, если в стране второй год подряд увольняют чаще, чем берут на работу? Профсоюз РЭП активно участвовал в организации протестов, за что, возможно, и поплатился.

«Этот приговор показал, что власть, суды продолжают расправляться с независимыми профсоюзами, они надеются, что вскоре не останется никого, кто бы мог защищать беларуский народ и рабочих», – считает представитель профсоюза РЭП по Могилевской области Алексей Евгенов.

Другая представительница профсоюза, Зинаида Михнюк отмечает:

«Мы несогласны с приговором, он надуманный и политически мотивированный. Нашему профсоюзу просто хотят закрыть рот».

Раздражал власти и тот факт, что, в отличии от карманных, провластных профсоюзов, независимые организации, как в случае с РЭП-ом, действительно защищали права своих членов в судах, да и всех, кто к ним обращался за помощью. Процент выигранных у нечестных работодателей дел был очень высоким. Всё это влияло на рост авторитета организации и её лидеров.

«Приговор не повлияет на деятельность профсоюза, будем дальше работать в том же духе, просто Геннадий Фёдорович и Игорь Комлик не смогут занимать должности, а мы свою борьбу за права трудящихся продолжим», – заявляет член профсоюза РЭП из Бобруйска Денис Худовец.

Сегодня, ещё до объявления приговора суда, члены профсоюза РЭП и неравнодушные гражданские активисты отнесли в aдминистрацию Лукашенко обращение с просьбой прекратить преследование лидеров организации. Кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич пообещал в случае обвинительного приговора собрать тысячу человек у здания администрации. Признав Федынича и Комлика виновными, власти сделали свой ход, а значит следующий ход за оппозицией.