Минфин предложил белорусам больше не рассчитывать на госпенсии 40 25.08.2018, 8:22

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Кроме того, чиновники хотят пересмотреть и урезать льготы.

Минфин предлагает снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий и сделать пенсионное накопительное страхование добровольно-принудительным. То есть предложить людям заботиться о своих пенсиях самостоятельно, а не только ждать помощи от государства. Об это заявил замминистра финансов Юрий Селиверстов в своем интервью для августовского выпуска журнала «Финансы. Учет. Аудит». Кроме того, чиновники хотят пересмотреть и урезать льготы.

В Беларуси все острее встает проблема с дефицитом Фонда социальной защиты населения. Тем, кто работает, с каждым годом будет все сложнее обеспечивать пенсиями пожилых людей. Юрий Селиверстов считает, что снова и снова возвращаться к обсуждению этого вопроса не целесообразно, потому что путь решения проблемы уже выбран — в Беларуси решили увеличить пенсионный возраст за 6 лет. Чиновник предлагает подождать результатов от этих новых подходов.

— Полагаю, более целесообразен разговор о снижении нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий, — говорит замминистра. — Во многих странах для организаций она намного меньше, что положительно сказывается на конкурентоспособности субъектов хозяйствования.

По словам чиновника, взять и просто так снизить отчисления невозможно, иначе в ФСЗН образуется дыра.

— Тем более что и нынешний размер пенсий для населения, будем откровенны, невысокий, — продолжает Юрий Селиверстов. — Чтобы обеспечить людям достойную пенсию на уровне 40% от заработной платы, требуется создать инструменты, стимулирующие граждан самостоятельно осуществлять накопления в фонде.

Чиновник отметил, что пока у людей нет рвения делать отчисления в компанию, которая занимается пенсионным страхованием. Замминистра говорит, что люди не стремятся таким образом обеспечить свое будущее потому, что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым инструментам».

Юрий Селиверстов говорит, что нужно менять государственные подходы к вопросу с пенсиями.

-Пока что люди, зарабатывающие высокую зарплату, не накапливают себе дополнительную пенсию, а, напротив, имеют льготу и платят взносы лишь с части доходов. Это неправильно, — считает чиновник. — На государственном уровне требуется плавно вовлекать людей в то, чтобы они не только рассчитывали на помощь государства в пожилом возрасте, а разумно накапливали средства. Возможно даже стоит сделать эту систему добровольно-принудительной.

Также чиновник рассказал, что сейчас перед Минфином стоит задача пересмотреть и снизить льготы.

— Поддержка гражданина должна осуществляться прежде всего через достойную заработную плату: если человек не испытывает финансовых затруднений, то ему не потребуется оказание дополнительной помощи, — говорит замминистра. - Чем больше бедных, тем хуже. В этом отношение мы за рост благосостояния соотечественников.

Юрий Селиверстов отметил, что сегодня действует множество различных льгот, эффективность и оправданность которых сложно подсчитать. Он снова приводит как пример ситуацию с теми, кто не платит взносы в ФСЗН с части зарплаты, которая «превышает среднюю раз в 5».

— Считается, что эта льгота работает, а вот каким именно образом, никто не знает, — говорит замминистра. - Основная трудность, не позволяющая сократить количество льгот, заключается в невозможности платить за услуги по дифференцированным тарифам. Иногда не понятно, в чем именно кроются проблемы?

Например, мы сетуем, что дотировать отрасль бюджету совсем непросто. Основная аргументация сторонников сдерживания цен в том, что люди перестанут платить и начнут ездить зайцем. Но возникает вопрос, почему мы хотим взимать одинаковую плату с того, кто едет две остановки, и с того, кто едет двадцать? Естественно, тот, кому нужно подъехать на короткое расстояние, в случае роста стоимости проезда в два-три раза, уклонится от оплаты. Хотя проведенная ранее система оплаты проезда должна была предусмотреть такие возможности.

Напомним, что эксперты уже анализировали это предложение Минфина:

Таким образом власти предлагают белорусам больше не рассчитывать на госпенсии.

Первое: солидарная система сохраняется, размер пенсии останется малозависящим от трудового вклада конкретного человека.

Второе: над белорусами нависает угроза нового повышения пенсионного возраста.

Третье: размер изъятий из зарплаты в пользу государства увеличится. Вот такую цену белорусы заплатят за сохранение нереформированной и низкоэффективной экономики.