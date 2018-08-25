После «разноса в Орше» ушла с должности директор «Техники связи» 1 25.08.2018, 8:30

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Иллюстрационное фото

Именно этот завод был одной из мишеней критики Лукашенко.

Директор завода "Техника связи" из поселка Барань Оршанского района оставила свой пост, пишет сайт orsha.eu. Именно этот завод был одной из мишеней критики Лукашенко во время недавней поездки в Оршанский район.

Тогда диктатор заявил, что на предприятии дохлые крысы, презервативы "и прочая наркота".

На сайте завода Валентина Вишневская по-прежнему указана директором. Однако orsha.eu утверждает, что на этой неделе руководитель написала заявление об уходе, а обязанности директора исполняет главный инженер Денис Богомаз.

Раньше Валентина Вишневская работала в Борисове на танкоремонтном заводе.

Кроме Вишневской наказание получили и руководители цеха, в котором Лукашенко обнаружил крыс "и другую наркоту". Начальник цеха получила предупреждение о неполном служебном соответствии, а заместитель начальника цеха лишился премии.