До какого идиотизма может доходить цензура 1 Михаил Пожарский

25.08.2018, 8:35

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В чем виновен Винни Пух?

Отличный кейс о том, как эффективно работает цензура в нашу цифровую эпоху. На примере страны-побратима путинской РФ - Китая. В Китае нынче запретили новый диснеевский фильм "Кристофер Робин". Почему? Потому, что в Китае вообще под запретом Винни Пух. Но чем же он провинился? Прививал тлетворные западные ценности китайским детям, пропагандировал бездуховность - пишет Михаил Пожарский для своего телеграм-канала.

Ну практически. Суть в том, что Винни Пух в китайских интернетах ассоциируется с Си Цзиньпином - президентом КНР, генеральным секретарем Партии и прочая-прочая.

Обычная критика начальства китайцам запрещена, причем хитрым способом - приложения вроде WeChat и Weibo банят по ключевым словам, а на особо подозрительных юзеров еще и доносят Куда cледует.

В ответ в это китайская публика осваивает язык мемов и метафор. В феврале этого года Си Цзиньпин добился для себя отмены ограничений по срокам президентства, похоронив существовавшую в КНР систему ротации элит. Китайские юзеры нашли отдушину в виде поста 2013-го года с картинкой, на которой Винни обнимает горшок с медом и написано "главное найти вещь, которую ты любишь, и никогда не отпускать". Туда массово посыпались комменты с фразами вроде "шок" и "Винни Пророк".

Но китайского цензора так просто не обманешь - он все просек и нынче объявил войну Винни Пуху.

С одной стороны отличная иллюстрация того, до какого идиотизма может дойти цензура, с другой - того, что ростки свободы пробиваются сквозь любой положенный сверху асфальт. Даже если он "электронный" и "по ключевым словам".