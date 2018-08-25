Как выбрать идеальный арбуз 3 25.08.2018, 8:59

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Вторая половина августа и начало сентября — традиционная пора арбузов.

Выбрать вкусный арбуз бывает непросто, но есть пять основных признаков, отличающих спелый плод, пишет «Вокруг света».

Сухой хвостик. Зеленый или гибкий хвостик — признак неспелого арбуза, у спелого плода он ломается. Некоторые продавцы специально срезают хвостик, чтобы скрыть качество плодов.

Светлое пятно. На поверхности арбуза должно быть светлое пятно. Оно находится на том боку, на котором арбуз лежал. Пятно должно быть не очень большим, не очень светлым и равномерным.

Звонкий плод. При постукивании по арбузу созревшие ягоды издают звонкий, ясный звук. Должно создаваться ощущение, что арбуз трещит и вот-вот лопнет. Недозрелый плод будет отзываться глухим звуком.

Вес имеет значение. Стоит выбирать средние и большие по размеру арбузы, но, главное, плод на вид должен казаться легче, чем когда вы берете его в руки. Внушительный вес — признак зрелости и большого количества сахара внутри.

Ароматная кожура. Свежий запах арбуза чувствуется даже через корку. Если арбуз совсем не пахнет, то, скорее всего, при его выращивании использовались нитраты.