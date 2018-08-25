«IT-cтрана»: c 1 сентября в Беларуси начинают открываться агроклассы 9 25.08.2018, 9:10

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Как и когда будут проходить занятия в таких классах?

В агроклассах будут заниматься учащиеся из сельской местности Витебского региона. Создадут их на базе 10-х классов, занятия будут проходить раз в неделю, сообщает «Витебский курьер».

Учащиеся углублено будут изучать растениеводство и животноводство, часть практики пройдет на пришкольных участках. Во время учебы они также посетят лучшие сельские хозяйства района для ознакомления с новым оборудованием и технологиями, — рассказали в управлении облисполкома по образованию, пишет БелТА.

Выпускники таких классов будут иметь возможность поступать в аграрные вузы на сельскохозяйственные специальности на льготных условиях.

Министерство образования в июле 2018 года утвердило учебную программу факультативного занятия «Введение в аграрные профессии» для учащихся 10-11-х классов учреждений образования. Программа призвана сформировать у обучающихся интерес к аграрным профессиям, ознакомить их с технологиями производства сельхозпродукции, обеспечить знаниями об уровне технического и энергетического обеспечения сельскохозяйственного производства, а также ознакомить с госполитикой развития агропромышленного комплекса страны.

Программа факультативного занятия рассчитана на 140 часов. Первый блок охватывает период обучения в 10-м классе и посвящен введению в аграрное производство. Второй блок включает вопросы аграрного производства. В программе предусмотрены практические занятия, которые предполагают проведение семинаров, экскурсий, выездных занятий.

Про агроклассы в Беларуси заговорили еще в апреле этого года.

Первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета Николай Романюк рассказывал, что агроклассы планируется открывать на селе и в небольших городах по всей республике. Попасть туда дети смогут после собеседования, учитываться будут и итоговые баллы.