Британские истребители перехватили над Черным морем российский военный самолет 2 25.08.2018, 9:29

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Это уже второй случай перехвата самолета России за неделю.

Британские истребители перехватили российский противолодочный самолет «Бе-12» над Черным морем, сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет сайт «Крым.Реалии».

Согласно сообщению, происшествие произошло 23 августа. Отмечается, что самолеты королевских ВВС Typhoon поднялись с авиабазы в Румынии в ответ на то, что российский самолет вылетел из аннексированного Крыму и направлялся на юго-запад над Черным морем к границам Североатлантического альянса (НАТО).

В Минобороны Великобритании отметили, что это уже второй случай перехвата самолета России над Черным морем за неделю. В России пока не комментировали этот инцидент.

22 августа Великобритания сообщила, что два самолета королевских ВВС были подняты с базы в Румынии для преследования выявленных двух российских истребителей Су-30, которые приблизились к воздушному пространству НАТО над Черным морем.

13 августа британские истребители также поднимались в воздух румынской базы из-за присутствия над Черным морем неподалеку границ НАТО 6 российских бомбардировщиков Су-24.

«Наша приверженность НАТО и европейской безопасности непреклонна. Независимо от того, находитесь вы в небе над Черным морем и Балтией, или на земле в Эстонии, наши действия присылают четкий сигнал – мы коллективно готовы реагировать на любой акт агрессии и будем поддерживать наших союзников из Восточной Европы для предотвращения любых угроз», – подчеркнул министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямс.