закрыть
25 августа 2018, суббота, 10:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Британские истребители перехватили над Черным морем российский военный самолет

2
  • 25.08.2018, 9:29
  • 1,107

Это уже второй случай перехвата самолета России за неделю.

Британские истребители перехватили российский противолодочный самолет «Бе-12» над Черным морем, сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет сайт «Крым.Реалии».

Согласно сообщению, происшествие произошло 23 августа. Отмечается, что самолеты королевских ВВС Typhoon поднялись с авиабазы в Румынии в ответ на то, что российский самолет вылетел из аннексированного Крыму и направлялся на юго-запад над Черным морем к границам Североатлантического альянса (НАТО).

В Минобороны Великобритании отметили, что это уже второй случай перехвата самолета России над Черным морем за неделю. В России пока не комментировали этот инцидент.

22 августа Великобритания сообщила, что два самолета королевских ВВС были подняты с базы в Румынии для преследования выявленных двух российских истребителей Су-30, которые приблизились к воздушному пространству НАТО над Черным морем.

13 августа британские истребители также поднимались в воздух румынской базы из-за присутствия над Черным морем неподалеку границ НАТО 6 российских бомбардировщиков Су-24.

«Наша приверженность НАТО и европейской безопасности непреклонна. Независимо от того, находитесь вы в небе над Черным морем и Балтией, или на земле в Эстонии, наши действия присылают четкий сигнал – мы коллективно готовы реагировать на любой акт агрессии и будем поддерживать наших союзников из Восточной Европы для предотвращения любых угроз», – подчеркнул министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямс.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко