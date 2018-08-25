Нужно бороться за своих 1 25.08.2018, 9:36

«Cолидарность» - понятие прикладное.

События, описанные ниже, разделяет 17 лет, но тем не менее, они очень похожи. И не только тем, что случились они почти в один день, пишет телеграм-канал «Баста»

Август 2001 года. На носу — президентские выборы. Лидер антилукашенковского сопротивления — молодежное движение «Зубр», за несколько месяцев ставшее самой массовой и крутой организацией в Беларуси. Минск наводнен силовиками. Улицы охраняют не только ОМОН, но и внутренние войска. Атмосфера напряженная — до выборов меньше месяца.

Один из патрулей внутренних войск в центре Минска останавливает двух активисток «Зубра» и обыскивает их. Без составления протокола и каких-либо внятных объяснений у девушек забирают бело-красно-белый флаг. Звонок по телефону — и через пару минут на месте инцидента уже около десяти активистов «Зубра». Они потребовали от военнослужащих представиться и объяснить причину изъятия флага. Те заявили, что в предвыборный период они действуют не по законам, а по приказам. Девушек арестовали и повезли в РУВД Центрального района. Туда же отправились и зубры.

Задержанных доставили в РУВД, затем отвели в стоявший рядом автобус внутренних войск, где находился командир. Через некоторое время, увидев, что к зданию РУВД подтягиваются новые активисты, и людей становится все больше, он приказал отпустить арестованных. Но флаг им не вернули. Однако зубры расходиться не собирались. Руководству РУВД и командиру отряда внутренних войск было заявлено, что, пока флаг не вернут, с территории отделения никого не выпустят. Активисты перекрыли выезд, взяли автобус в кольцо и потребовали вернуть флаг. Водитель так и не осмелился наехать на людей, хоть ему очень хотелось. Автобус мигал фарами, ревел мотором, сигналил, но зубры не расступались. Военнослужащим ничего не оставалось как отдать флаг.

Август 2018 года. Вчера, после суда над лидерами профсоюза РЭП омоновцы, увидев, как много людей собралось поддержать Геннадия Федынича и Игоря Комлика, арестовали 11 активистов «Европейской Беларуси» и «Народнай Грамады». Задерживали людей брутально — выкручивали руки, толкали, били. Доставили в РУВД Московского района Минска. Чтобы поддержать товарищей, туда же направились и 20 активистов.

Через некоторое время стало известно, что одной из задержанных — Майе Наумовой — нужна помощь врача. Милиционеры «скорую» вызывать не спешили. Других способов сделать это не было: по телефону «103» сообщили, что врачебная помощь задержанным может быть оказана только после звонка из РУВД.

Собравшиеся у входа люди сначала попытались войти внутрь здания, чтобы заставить сотрудников милиции вызвать «скорую» и дать подробную информацию о состоянии здоровья Майи. Растерявшиеся от такой наглости милиционеры сначала держали оборону в тамбуре, однако через пару минут были вынуждены отступить. Успели, правда, закрыть вторую дверь с помощью... наручников.

Активисты также заблокировали выезд с территории РУВД. Омоновцы попытались задержать двух человек, которые стояли у ворот, но разорвать «сцепку» из пяти-шести активистов им оказалось не под силу. Работа РУВД была парализована, никто не мог спокойно ни выйти из здания, ни войти в него.

Этого хватило, чтобы через пару минут появился замначальника и согласился выполнить все требования собравшихся. Мало того, одной из активисток разрешили зайти внутрь и проконтролировать действия милиции.

При ней сотрудники РУВД наконец позвонили в «скорую», передали передачу задержанным. Также ей сообщили всю необходимую информацию о том, в чем обвиняются задержанные, куда их отвезут и когда будут суды.

Как видим, выполнения наших законных требований добиться элементарно. Просто нужно понимать, что «солидарность» - понятие прикладное, нужно бороться за своих и демонстрировать свою решительность и смелость. Это работало 17 лет назад, это работает и сегодня.