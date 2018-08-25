CМИ: В Персидский залив прибыл американский эсминец для удара по силам Асада 25.08.2018, 9:49

США могут нанести удар в случае химатаки.

Несколько дней назад США перебросили в Персидский залив эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием The Sullivans для осуществления удара по Сирии в случае повторения химической атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

По словам Конашенкова, на борту эсминца находится 56 крылатых ракет.

Также сообщается, что на авиабазу Эль-Удейд в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами воздух – поверхность AGM-158 JASSM.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил своего российского коллегу Николая Патрушева, что в случае применения химического оружия режимом президента Сирии Башара Асада Вашингтон предпримет более сильные военные меры, чем в предыдущие разы.

США нанесли два удара по Сирии в ответ на применение химического оружия сирийским режимом. В апреле 2017 года американские военные выпустили 59 ракет типа Томагавк по сирийской авиабазе, которая использовалась во время химической атаки против жителей города Хан-Шейхун. Через год США, Великобритания и Франция нанесли точечные удары по объектам по производству химического оружия в Сирии.