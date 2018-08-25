Матвей Ганапольский: Лукашенко согласился на шаг, который наносит ущерб независимости Беларуси 3 25.08.2018, 10:12

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Матвей Ганапольский

Назначение Бабича - личный позор белорусского диктатора.

24 августа новым послом России в Беларуси назначен Михаил Бабич - чиновник, которому два года назад Украина отказалась дать агреман на назначение в Киев, сообщает «Радыё Свабода».

Информация о кандидатуре 49-летнего Михаила Бабича, который должен был заменить на посту главы российской дипмиссии 78-летнего Александра Сурикова, ходила больше месяца. Но только после того, как 22 августа Лукашенко прилетел в Сочи к Владимиру Путину, решение было принято.

Чем вызвано желание Кремля послать в Минск опытного силовика, который контролировал политические процессы в Чечне и принимал участие в решении об аннексии Крыма. Отвечает известный украинский и российский журналист Матвей Ганапольский.

Длительное время Ганапольский работал в негосударственных СМИ России, но с 2014 года, с началом оккупации Крыма и войны на Донбассе, переехал в Украину, ведет авторские программы на радио и телевидении.

Фото: TACC

Лукашенко дожали в Сочи

- Матвей, для Украины личность Михаила Бабича нежелательна уже потому, что в статусе члена Совета безопасности России он голосовал за аннексию Крыма. Украинские эксперты напрямую заявляли: профессиональный диверсант и кандидат Кремля для взаимодействия с сепаратистами Донбассa. А в чем, на ваш взгляд, политический подтекст его назначения в Беларусь?

- Назначение Бабича - это, конечно, усиление контроля Москвы над Минском. Известно, что Киев в свое время отказался от услуг кремлевского силовика, который был таким «государевым» путинским глазом в Чечне, не допустил его на свою территорию. А вот Минск, как видим, дожали, Лукашенко наклонили.

Естественно, нужно понимать, что Украина и Россия в состоянии войны, поэтому украинское руководство может продемонстрировать свой характер. Но очевидно, что были вопросы и со стороны Беларуси, по крайней мере сопротивление этой кандидатуре было достаточно длительным.

Видно, что только во время личных бесед Лукашенко и Путина в Сочи удалось окончательно договориться. И свидетельствует это о том, что не столько Лукашенко другой, сколько статус Беларуси в составе так называемого «союзного государства» сильно отличается от статуса Украины.

Кремлевская пощечина Лукашенко

- В российских политических кругах назначение аппаратно влиятельного человека на стратегически важное направление называется вполне логичным - также с расчетом, чтобы не допустить белорусского Майдана.

- Безусловно, появление в Минске Бабича - это многопрофильное и многократное усиление, извините, если не понравится, слежения за всеми сферами жизни в Беларуси. Это не просто констатация факта, это означает, что Путин не совсем доверяет Лукашенко. Для Лукашенко такая ситуация позорная. С одной стороны, он знает, что на Бабиче негде клейма ставить, с другой - вынужден со всем соглашаться.

А вообще, что бы Путин ни делал, он это делает самым унизительным образом для своих партнеров. Думаю, что Лукашенко, внешне согласившись, воспринял это как очередную оплеуху.

Не берусь гадать, какие аргументы привел Путин белорусскому коллеге в Сочи, но надо понимать одно. Если государственный лидер не хочет, чтобы какой-то конкретный человек был куратором его действий, а ему настойчиво говорят - нет, все равно будет он - то это та соломина, которая может сломать хребет ослу.

- Могло ли так случиться, что такой человек понадобился Кремлю в ответ на геополитические маневры Минскa? Не имея прежней финансовой поддержки из России, Лукашенко чаще посматривает на Запад, развивает сотрудничество с Китаем, Украиной.

Михаил Бабич

Фото: pfo.gov.ru

- Действительно, на фоне уже почти диаметральных побегов Беларуси от России, все более осмысленного направления в сторону Украины или даже Китая - да, это тоже реакция Лукашенко на чересчур навязчивую опеку Кремля.

В этом смысле назначение Бабича - как пощечина за непослушание. Ну что поделаешь? Как есть список благодеяний, точно так же существует список оскорблений. Убежден, что Лукашенко все это не забудет.

Позор перед лицом оппозиции

- Думаете, российский посол будет давать в Минске свои распоряжения?

- Не думаю, что вопрос стоит именно так. Конечно, смеяться с этого можно, однако реакция со стороны Лукашенко все же должнa быть более глубинной. Может, белорусским шутникам и до смеха, но Лукашенко в этой ситуация наверняка не весело.

Понимаете, следить за Беларусью можно при помощи абсолютно любого сотрудника российского посольства. Да и не только.

Полагаю, как минимум каждый пятисотый житель страны - не сочтите за оскорбление великого белорусского народа - является агентом КГБ или ФСБ. Подтвердить это могу на примере Украины, где чуть ли не половина генералитета до начала украинско-российской войны просто сливала информацию в Москву. Я уже не говорю о том, что украинские спецслужбы контролировались российскими спецслужбами.

- Подводя итоги: цель назначения Бабича - публично унизить Лукашенко?

- Абсолютно, ведь в белорусской ситуации явно позерство Путина и столь публичное унижение Лукашенко. И если рядовым гражданам отчасти по барабану, то в белорусскому политикуму не все равно. То, что Путин наклонил, сломал Лукашенко в той сочинской беседе, выставляет его как абсолютно несамостоятельную фигуру.

И это его личный позор перед белорусской оппозицией, людьми, которые считают, что Беларусь должна отдаляться от России. Самое главное, он согласился на шаг, который наносит безусловный вред независимости и суверенитета государства.