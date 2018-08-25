В Вильнюсе торжественно открыт сквер имени Бориса Немцова 25.08.2018, 10:22

Фото: delfi.lt

Мероприятие собрало более 150 человек.

В Вильнюсе возле посольства России состоялось торжественное открытие сквера, названного в честь убитого в Москве лидера российской оппозиции Бориса Немцова. В мероприятии приняли участие более полутора сотен человек, пишет Delfi.

Перед ними выступили первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис, политики Пятрас Ауштрявичюси Эмануэлис Зингерис, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, председатель правления "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимир Кара-Мурза, член горсовета Санкт-Петербурга Борис Вишневский и дочь Б. Немцова Жанна Немцова.

"Этот сквер неслучайно назван именем Бориса Немцова. Этому есть несколько причин, – заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. – Борис Немцов был другом Литвы, он поддерживал нашу страну, часто приезжал сюда, и мы ощущали настоящее партнёрство. Он был российским государственным деятелем, борцом за свободу, демократию, мир и права человека. Ценности, за которые он боролся, универсальны.

Этот сквер – не только Бориса Немцова, это - сквер свободы, демократии и мира, и борцов за эти ценности и нашего уважения к этим деятелям. Я верю, что они однажды победят. Я надеюсь, что придёт тот день, когда не только борцы за свободу, мир и демократию будут гордиться тем, что этот сквер назван именем Бориса Немцова, но и посольство России будет принимать этот сквер не как провокацию, а как знак уважения к российскому политическому деятелю, и будет гордиться тем, что находится возле сквера имени Бориса Немцова".

Фото: delfi.lt

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что знал Бориса Немцова лично: "Это был большой оптимист, ничего не боявшийся, – заявил Линас Линкявичюс. – Это важный день для всех нас: мы отдаём дань борцу за свободу, справедливость и

"Это был большой оптимист, ничего не боявшийся, – заявил Линас Линкявичюс. – Это важный день для всех нас: мы отдаём дань борцу за свободу, справедливость и свободомыслие, и говорим о тех силах, которые помогали Литве во время становления нашей независимости. Мы редко вспоминаем о той поддержке, которая была оказана Литве после январских событий 1991 года.

Для многих в Санкт-Петербурге и Москве это значило и будет значить в будущем многое. Свобода - не само собой разумеющееся понятие, её надо завоевать и, самое главное, защитить. Этот сквер в будущем оценят и те, кто его сегодня критикует".

Витаутас Ландсбергис выразил уверенность в том, что в Литве имя Бориса Немцова будут вспоминать всё чаще.

Фото: delfi.lt

"Борис Немцов верил в будущую человечную Россию, в которой не только народ, но и власть будет человечной, на не будет страной войны, и ею не будет управлять партия войны, – сказал политик.

– Пока что этого нет: она сосредоточена на страшных и изощрённых средствах убиения. Это должно измениться. Немцов верил, что Россия может и должна распространять мир среди соседей. Несмотря на то, что Немцова убила правящая бесчеловечность, вера Немцова приносит плоды. Я так вижу, чувствую".

Витаутас Ландсбергис поделился уверенностью в том, что думающие люди в России уже размышляют, каковой будет Россия после Путина.

"Они верят, что Россия может быть и будет лучше. Может быть, уже формируется идеология людей доброй воли

Фото: delfi.lt

"Послепутинская Россия". Если бы сейчас появилось такое движение, я думаю, у него было бы будущее. Некоторые выражают мысль, что Россия после Путина будет иной, будет ещё хуже, но будем надеяться, что нет: ни после Сталина, ни после Гитлера жить хуже не стало. Пусть этот сквер становится более известным, более привлекательным, пусть будет известно, что здесь собираются люди, которые выступают "за": за Олега Сенцова, за Россию после Путина. "Послепутинская Россия" – это звучит интересно", – воскликнул Витаутас Ландсбергис.

Фото: delfi.lt

Борис Немцов начинал своё восхождение на российский политический Олимп ещё до распада Советского союза. По мнению председателя правления "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимира Кара-Мурзы, Борис Немцов во многом олицетворял то время. "Это было удивительное время в России: время, когда общество было сильнее власти, когда репрессивный режим рушился под давлением собственных граждан, когда мирные, безоружные люди, в такие же августовские дни вышедшие на улицы Москвы, оказались сильнее танков".

Фото: delfi.lt

Владимир Кара-Мурза подчеркнул, что уже в 37 лет Бориса Немцова называли будущим российским президентом. "У Бориса Немцова было потрясающее качество: он всегда делал то, во что верил, не то, что было

выгодным, безопасным и удобным, а то, что было правильным, – сказал общественный деятель.

– После 2000-го года, когда в России подул другой ветер, когда многие из тех, кого называли демократами, предпочли принять новые правила, найти себе места в новой системе, во власти или в бизнесе, Немцов продолжил делать то, во что верил: публиковал доклады о коррупции в высших эшелонах власти, организовывал многотысячные митинги против фальсификации выборов, против "закона подлецов", против путинской агрессии в Украине, добивался введения персональных международных санкций против коррупционеров и нарушителей прав российских граждан.

Его задерживали на митингах, сажали под арест, на него нападали кремлёвские дружинники. На него клеветали с экранов государственных телеканалов. Он не останавливался. Его остановили только пули на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г.

Владимир Кара-Мурза напомнил, что каждый год в день убийства Бориса Немцова в российских городах на митинги памяти выходят тысячи людей, а каждый день на месте убийства политика появляются свежие цветы.

"Человека можно убить, а память – нельзя. Но российские власти стараются, всеми силами стараясь показать, что не позволят чтить память российского государственного деятеля в России, – сказал Владимир Кара-Мурза. – Мы глубоко признательны гражданам, политикам демократических стран, которые делают то, что мы в нашей стране пока сделать не можем. В феврале этого года перед российским посольством в Вашингтоне была официально открыта площадь Бориса Немцова. Городской совет Вашингтона проголосовал за это единогласно. Вильнюс стал первым городом в ЕС и вторым в мире, который увековечил память Бориса Немцова".

Фото: delfi.lt

Политик напомнил, что в 1984 году американские власти решили назвать участок улицы перед тогдашним советским посольством именем Андрея Дмитриевича Сахарова.

Свидетельницей увековечения имени Бориса Немцова стала и дочь российского политика Жанна Немцова. Она выразила уверенность в том, что площади и скверы в честь её отца переименовывают не только в связи с его трагической судьбой, но и потому, что он был уникальным политиком не только для России, но и мира.