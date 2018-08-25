Арина Соболенко: Если выиграю финал, то съем что-нибудь из «Макдоналдс» 25.08.2018, 10:27

Фото: tut.by

Белорусская теннисистка готовится к финалу турнира в Нью-Хейвене.

20-летняя белоруска Арина Соболенко рассказала, что сделает, если победит в финале турнира в Нью-Хейвене против Карлы Суарес-Наварро, пишет «Трибуна».

«Если я хорошо выступлю, то, наверное, съем что-нибудь очень вредное – наверное, что-нибудь из «Макдоналдс» (смех). Если проиграю, то даже не знаю. Наверное, тоже съем что-нибудь из «Макдоналдс» (улыбается)».