Ученые выяснили, существует ли безопасная доза алкоголя 5 25.08.2018, 10:25

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За самочувствием добровольцев наблюдали с 1990 по 2016 годы.

Плохие новости для любителей выпить: безвредной для здоровья дозы алкоголя не существует. Это выяснила международная группа ученых, пишет журнал «Нож».

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале The Lancet, медики проанализировали влияние алкоголя на здоровье людей от 15 до 95 лет в 195 странах. За самочувствием добровольцев наблюдали с 1990 по 2016 годы.

Выяснилось, что из 100 000 непьющих участников у 914 начались проблемы со здоровьем, которые вызывает алкоголь. Если люди выпивали один напиток в день (содержащий 10 г этилового спирта), риск заболеть повышался на 0,5 %, две дозы — на 7 %, пять — на 37 %.

Кембриджский профессор Дэвид Шпигельхальтер прокомментировал выводы ученых: «Если так подумать, не существует и безопасной „дозы“ жизни, но никто не рекомендует воздерживаться». Он подчеркнул, что выводы исследователей не должны сделать всех трезвенниками, нужно просто знать меру.