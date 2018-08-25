закрыть
25 августа 2018, суббота, 15:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Ученые выяснили, существует ли безопасная доза алкоголя

5
  • 25.08.2018, 10:25
  • 2,755

За самочувствием добровольцев наблюдали с 1990 по 2016 годы.

Плохие новости для любителей выпить: безвредной для здоровья дозы алкоголя не существует. Это выяснила международная группа ученых, пишет журнал «Нож».

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале The Lancet, медики проанализировали влияние алкоголя на здоровье людей от 15 до 95 лет в 195 странах. За самочувствием добровольцев наблюдали с 1990 по 2016 годы.

Выяснилось, что из 100 000 непьющих участников у 914 начались проблемы со здоровьем, которые вызывает алкоголь. Если люди выпивали один напиток в день (содержащий 10 г этилового спирта), риск заболеть повышался на 0,5 %, две дозы — на 7 %, пять — на 37 %.

Кембриджский профессор Дэвид Шпигельхальтер прокомментировал выводы ученых: «Если так подумать, не существует и безопасной „дозы“ жизни, но никто не рекомендует воздерживаться». Он подчеркнул, что выводы исследователей не должны сделать всех трезвенниками, нужно просто знать меру.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко