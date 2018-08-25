Найдены неизвестные фотографии Владимира Короткевича и Янки Брыля
25.08.2018, 11:05
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Необычные кадры из жизни классиков белорусской литературы.
Любопытные снимки отыскались в архиве известного белорусского филолога профессора Федора Янковского.
Во время подготовки конференции к столетию ученого, которое будет отмечаться в сентябре, исследователи обнаружили также фотографии известных писателей Владимира Короткевича, Янки Брыля, Владимира Колесника, Зоськи Верас, с которыми дружил Янковский.
Большинство этих снимков ранее нигде не печатались. «Салідарнасць» получила возможность опубликовать их первой.
Янка Брыль и Владимир Короткевич были очень дружны и поддерживали друг друга в трудную минуту. Адам Мальдис вспоминал: во времена, когда после разносной критики у Короткевича опускались руки, Брыль настойчиво уговаривал его не поддаваться черному настроению и — писать, писать, писать! На это Короткевич огрызался: «По вашей бы шкуре писать! Кто же печатать будет?!» В ответ Брыль привел слова Хемингуэя: «Пиши честно, а когда-нибудь тебя признают, пусть даже после смерти, что более печально».
Неоднократно Янка Брыль, Владимир Короткевич и Владимир Колесник выбирались на малую родину своего друга Федора Янковского в деревню Клетное.