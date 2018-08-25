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Найдены неизвестные фотографии Владимира Короткевича и Янки Брыля

  • 25.08.2018, 11:05
  • 1,214

Необычные кадры из жизни классиков белорусской литературы.

Любопытные снимки отыскались в архиве известного белорусского филолога профессора Федора Янковского.

Во время подготовки конференции к столетию ученого, которое будет отмечаться в сентябре, исследователи обнаружили также фотографии известных писателей Владимира Короткевича, Янки Брыля, Владимира Колесника, Зоськи Верас, с которыми дружил Янковский.

Большинство этих снимков ранее нигде не печатались. «Салідарнасць» получила возможность опубликовать их первой.

Владимир Короткевич подписывает свою книгу
Янка Брыль (слева) с Владимиром Колесником (справа) в компании женщин
Янка Брыль и Федор Янковский на рыбалке на Немане
Янка Брыль, Владимир Колесник и Федор Янковский
Янка Брыль и Федор Янковский
«Дядька Юзик» (слева), родственник Якуба Коласа, ставший прототипом одного из героев его поэмы «Новай зямлі», во время посещения Минского пединститута

Янка Брыль и Владимир Короткевич были очень дружны и поддерживали друг друга в трудную минуту. Адам Мальдис вспоминал: во времена, когда после разносной критики у Короткевича опускались руки, Брыль настойчиво уговаривал его не поддаваться черному настроению и — писать, писать, писать! На это Короткевич огрызался: «По вашей бы шкуре писать! Кто же печатать будет?!» В ответ Брыль привел слова Хемингуэя: «Пиши честно, а когда-нибудь тебя признают, пусть даже после смерти, что более печально».

Неоднократно Янка Брыль, Владимир Короткевич и Владимир Колесник выбирались на малую родину своего друга Федора Янковского в деревню Клетное.

Янка Брыль (слева) и Владимир Короткевич с родственниками Федора Янковского в д.Клетное
Янка Брыль и Федор Янковский. В д. Клетное. 1962 г.
Владимир Короткевич (справа) около родительского дома Федора Янковского в д.Клетное. 1964 г.
Владимир Короткевич (слева) и Янка Брыль с теткой Федора Янковского в д.Баяны. 1963 г.
Владимир Короткевич (слева) и Янка Брыль в д.Клетное. 1964 г.
Владимир Колесник профессионально занимался фотографией и часто фотографировал друзей. А иногда и они его
Владимир Колесник
Владимир Колесник с Федором Янковским. Март 1967 г.
Владимир Короткевич в гостях у Федора Янковского
Слева направо: Федор Янковский с женой, Владимир Колесник и Янка Брыль культурно отдыхают на природе
Зоська Верас (слева) около своего дома в Литве. Июль 1986
Янка Брыль и Федор Янковский на встрече с учителями Дзержинщины
Кондрат Крапива (справа) с Федором Янковским в Минском пединституте
Слева направо: Федор Янковский, Рыгор Ширма, Арсен Лис

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