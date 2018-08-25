Порошенко наградил Мустафу Джемилева орденом Свободы 25.08.2018, 11:18

Мустафа Джемилев

Лидер крымскотатарского народа получил государственную награду Украины.

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Свободы лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева, сообщает «Крым.Реалии».

Соответствующий указ №241\2018 обнародован на сайте украинского президента.

Как говорится в документе, орденом Свободы награждают «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».

Публичных комментариев Мустафы Джемилева по поводу награждения на данный момент нет.

Мустафа Джемилев – национальный лидер крымских татар, политический и общественный деятель периода СССР и Украины. Один из руководителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения, политзаключенный, народный депутат Украины, с 20 августа 2014 года – Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году российские власти запретили Джемилеву въезд на территорию России и аннексированного Крыма.