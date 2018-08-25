Изменилось время и место прощания с Алесем Липаем
- 25.08.2018, 11:23
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Прощание состоится не в субботу, как предполагалось ранее, а в воскресенье.
Изменилось время и место прощания с основателем БелаПАН Алесем Липаем, который скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни, сообщает БелаПАН.
Прощание состоится не в субботу, как предполагалось ранее, а в воскресенье, 26 августа, с 9.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске.
Затем процессия отправится в Руденск (Пуховичский район Минской области), где Алесь Липай будет похоронен рядом со своими мамой и сестрой.