закрыть
25 августа 2018, суббота, 15:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На белорусской границе за контрабанду изъяли автобус Одесса-Минск

8
  • 25.08.2018, 11:36
  • 5,535

Водитель рассказал, что получил груз для доставки за денежное вознаграждение.

Автобус МАЗ сообщением Одесса - Минск следовал из Украины через пункт пропуска "Новая Гута". Таможенники досматривали автобус и решили посмотреть, что находится за  декоративной стенкой технологической ниши, расположенной за водительским сиденьем. Стенку демонтировали и под ней обнаружили 2 тысячи единиц средств для маникюра весом около 60 кг, сообщает abw.by.

Водитель - гражданин Беларуси признался, что этот товар получил в Одессе для  доставки в Минск за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-группа Гомельской таможни.

Средства для моделирования ногтей на сумму около 12 тысяч белорусских рублей, а также автобус, в котором был сокрыт товар, стоимостью более 100 тысяч рублей изъяты до решения суда.

Гомельской таможней начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко