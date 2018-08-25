На белорусской границе за контрабанду изъяли автобус Одесса-Минск 8 25.08.2018, 11:36

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Водитель рассказал, что получил груз для доставки за денежное вознаграждение.

Автобус МАЗ сообщением Одесса - Минск следовал из Украины через пункт пропуска "Новая Гута". Таможенники досматривали автобус и решили посмотреть, что находится за декоративной стенкой технологической ниши, расположенной за водительским сиденьем. Стенку демонтировали и под ней обнаружили 2 тысячи единиц средств для маникюра весом около 60 кг, сообщает abw.by.

Водитель - гражданин Беларуси признался, что этот товар получил в Одессе для доставки в Минск за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-группа Гомельской таможни.

Средства для моделирования ногтей на сумму около 12 тысяч белорусских рублей, а также автобус, в котором был сокрыт товар, стоимостью более 100 тысяч рублей изъяты до решения суда.

Гомельской таможней начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.