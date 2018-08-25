Ход конем 1 Николай Травкин

25.08.2018, 11:49

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Николай Травкин

По настоящему ассиметричный, просто гениальный ход.

Если из Кремля выйти через Спасскую башню и пойти по Красной площади мимо мавзолея, где Ленин лежит, то выйдешь на Манежную площадь, где Жуков на коне сидит. А от коня пройти метров 150-200 и чуть правее на Охотном ряду — Дума, в которой 450 самых умных людей России сидят. Самые умные, потому что не дураки же законы пишут, по которым остальные 147 млн россиян живут.

Разница лишь в том, что маршал Жуков во время войны указывал главные направления для победы, а Дума своими законами — в мирное время.

Ну, и ещё — Жуков сидит на коне, а эти 450 на шее россиян. Но на шее даже удобнее. Конь строптивый, взбрыкнет и вылетишь из седла. А народ российский спокойный. У него на шее кто ни расположись, всех выдержит, голову только понурит и тащит, и тащит.

В Думе порядок, всё по регламенту и каждый депутат проявляет себя в комитете в соответствии с профессиональными и умственными навыками. Вот, к примеру, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству г-н Гутенев. Большой дока в экономике, не зря же в первых зампредах комитета ходит.

Чтобы ускорить движение экономики России в прорыв, куда ей и приказал идти главком Путин, депутат Гутенев предлагает … размещать за рубежом российское тактическое ядерное оружие! И не где попало, а в Сирии. Уж оттуда то оно точняком быстренько попадёт в руки террористических групп по всему миру.

Америкосы и задумаются. Они хотели нас санкциями придушить, уничтожить экономически. Но их же предупреждали — зачем тогда весь этот мир, если в нём нет России?!

По настоящему ассиметричный, просто гениальный ход предлагает Гутенев! Конь Жукова до этого никогда бы не додумался.

Николай Травкин, «Эхо Москвы»