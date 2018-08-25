15 любопытных фактов, которые заставят вас удивиться вслух 25.08.2018, 12:01

2,656

Все-таки в удивительном мире мы живем.

Есть на свете вещи, о которых никто не задумывается. Но когда человек натыкается на подобного рода факты, обычно он застывает в изумлении. Мы собрали для вас более десятка любопытных фактов, от которых у вас точно приподнимутся брови, а с губ сорвется возглас изумления или что-нибудь покрепче, пишет bigpicture.ru. Все-таки в удивительном мире мы живем!

Сегодня ваше тело почти полностью состоит из совершенно других атомов, чем год тому назад

Требуется всего лишь около года, чтобы 98% атомов в вашем теле сменилось на другие. Так что, по сути, каждый год вы становитесь совершенно другим человеком.

Когда-то вы были самым младшим во Вселенной

Если задуматься, на какую-то долю секунды вы были самым новорожденным из всех новорожденных в мире.

Число возможных комбинаций стандартной колоды из 52 карт превышает количество атомов на Земле

Наша планета, включая все, что на ней находится, состоит примерно из 10^50 атомов. Но существует 8,0658e+67 возможных комбинаций карточной колоды, что значительно превышает число атомов на Земле.

Это настолько большое число, что аналогия с количеством песчинок, которые помещаются в Большой Каньон, даже частично не способна его выразить.

Ближайший от вас человек справа — это самый дальний от вас человек слева

Если учитывать только поверхность Земли и отсчитывать по кругу, это фактически верное утверждение.

У экс-президента США Барака Обамы больше премий «Грэмми», чем у певицы Кэти Перри

Да, у Обамы на счету две победы на «Грэмми» (в номинации «Художественная речь» за его мемуары), а у певицы Кэти Перри было много номинаций, но ни одной премии она так и не получила. Даже у президентов Джимми Картера и Билла Клинтона больше «Грэмми», чем у Кэти Перри.

Человек, изучающий атомы, — это просто скопление атомов, пытающихся осознать себя

Странно, правда?

Понятие «безумный шляпник» родилось от того, что раньше при производстве шляп использовалась ртуть, ядовитые пары которой заставляли шляпников вести себя странно

Нет точных сведений, с какого момента выражение «безумный шляпник» (mad hatter) прочно вошло в английский язык, но известно, что многие, кто занимался изготовлением шляп в XIX веке, в процессе использовали ртуть. Из-за того, что шляпники постоянно и подолгу подвергались воздействию этого ядовитого вещества, у них проявлялись симптомы ртутного отравления, которые включали мышечные судороги, снижение когнитивной функции и другие признаки, которые можно было по ошибке принять за безумие. Фраза использовалась еще задолго до выхода в свет «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, так что не он ее придумал.

Если бы пчелы получали американскую минимальную оплату труда за свою работу, баночка меда стоила бы 182 тысячи долларов

Среднестатистическая пчела производит примерно 1/12 чайной ложки меда за свою жизнь, которая обычно длится 120-150 дней. Активность пчел приходится только на определенное время в году, и они начинают собирать нектар лишь через 22 дня после рождения. Если бы пчелы получали деньги за свой труд, мед стоил бы неподъемных денег.

Если задуматься, получается, что мозг сам себя так назвал

Мозг — самозванец.

На самом деле мы никогда ни к чему не прикасаемся

Из-за структуры и состава атомов, законов квантовой физики и того факта, что электроны имеют отрицательный заряд, электроны, из которых состоят наши тела, никогда по-настоящему не касаются других электронов: они лишь очень-очень близко приближаются друг к другу.

Если два ребенка зачаты одновременно, но один из них родился раньше срока, этот малыш будет старше второго

И это даже несмотря на то, что они одновременно развивались в утробе. Аналогично, если в США и в Великобритании в один и тот же момент родилось два ребенка, у них могут быть разные даты рождения.

Разница между 1 миллионом секунд и 1 триллионом секунд составляет почти 40 тысяч лет

Один миллион секунд — это 11,5 суток. Один миллиард секунд — это 31 и 3/4 лет. Один триллион секунд — это 31 710 лет. Взрыв мозга.

То, что Луна, если смотреть на нее с Земли, кажется почти равной Солнцу по размеру во время солнечного затмения, — совершенно случайное космическое совпадение

Джон Тайлер был 10-м президентом США. Он родился в XVIII веке. Сейчас еще живы двое его внуков

У Джона Тайлера в 63 года родился сын. У этого сына родились дети в еще более позднем возрасте, поэтому так получилось, что двое внуков Тайлера еще живы, и это при том, что сам Тайлер родился примерно через 20 лет после подписания Декларации независимости США.

За всю жизнь человек производит достаточно слюны, чтобы наполнить два бассейна

В среднем за свою жизнь человеческий организм производит примерно 20 тысяч литров слюны. Этим можно наполнить два стандартных бассейна или 53 ванны.