Туристы из Анкары о минчанах: Английского не знают, зато отзывчивые 4 25.08.2018, 12:06

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Фото: planetabelarus.by

Для многих турок Беларусь экзотична и неизвестна.

Нет такого белоруса, который не смог бы и слова сказать о Турции. Каждый вспомнит хотя бы тот примечательный факт, что в стране есть выход к морю, даже к четырем, а также много курортов, куда белорусы охотно летают отдыхать. А вот для многих турок Беларусь так же экзотична и неизвестна, как для нас, например, Бангладеш, пишет planetabelarus.by.

Фото: planetabelarus.by

И это несмотря на то, что визы между Беларусью и Турцией отменены в двустороннем порядке. В прошлом году, по данным Национального статистического комитета, в нашу страну приехали 300 организованных туристов из Турции. Конечно, в счет не идут бизнесмены и туристы, прибывшие сами по себе. Но все же, всего 300 человек из 77 миллионов заинтересовались туром в Беларусь. А это как капелька в Средиземном море или песчинка на пляжах Антальи – очень мало! Даже годом ранее цифра была в три раза больше, хотя и это мизер.

Кто-то подумает, что нам нечем удивить гостей из Турции, у которых есть моря, горы и сохранившиеся древние города. Но мы встретили двух туристов из Анкары, которые остались в восторге от Минска и обещали рекомендовать Беларусь всем своим знакомым. Мы узнали, что же им у нас понравилось, а что нет.

Фото: planetabelarus.by

Махмуд, HR-специалист, и Тарик, экономист, сначала несколько дней провели в Киеве, а потом прилетели в Минск. До этого они уже бывали в прибалтийских странах, России и давно хотели посетить Украину и Беларусь.

– Наша поездка в Беларусь началась с неприятного приключения, – рассказывают ребята. – У нас были заранее куплены билеты на поезд из Киева в Минск. Прибыв за 20 минут до отправления, мы узнали, что обязательно должны иметь страховку для посещения Беларуси. По словам проводника, на границе купить страховку мы не могли, а до отправления уже не успевали. Поэтому на поезд нас не пустили – в итоге мы потеряли билеты и лишь позже улетели в Минск самолетом, купив страховку в аэропорту.

Фото: planetabelarus.by

С одной стороны, это наша ошибка, так как перед путешествием мы не уточнили детально, нужны ли нам какие-либо документы для посещения Беларуси. С другой стороны, визы отменены, поэтому мы и не ожидали, что что-то потребуется. В Украине у нас страховку нигде не спрашивали, и мы были удивлены, что ее наличие так жестко контролируют, ведь она в первую очередь нужна нам самим.

Благо, следующие четыре дня в Минске прошли позитивно. К прогулке по городу мы готовились по гайдам, которых сейчас немало. Первые впечатления достаточно стандартные: широкие, чистые улицы, советская архитектура и, главное, очень приятные люди.

Фото: planetabelarus.by

Все, к кому мы обращались в Минске с вопросами, старались максимально нам помочь. Здесь люди довольно плохо знают английский и стесняются того, что не могут правильно и быстро ответить. Но тем не менее все пытались каким-то образом дать нам нужную информацию. Это самое главное. Правда, немного удивительно, что на английском практически не говорил хозяин квартиры, в которой мы остановились, и официанты в некоторых кафе на центральных улицах.

Фото: planetabelarus.by

В целом Минск очень зеленый город. Нам очень понравилось в парке Горького, особенно на колесе обозрения, и в парке Победы. Те, кто бывал в Анкаре или Стамбуле, знают, насколько город может быть огромным и суетливым. В Минске чувствуешь себя уютно, он какой-то комфортный.

Именно такой образ уютного Минска у нас и сложился. В Киеве, например, гораздо больше развлечений, каких-то мероприятий, баров, куда так и хочется зайти, людей на улице. То, что в Минске не совсем так, – это и хорошо и плохо. С одной стороны, этого всего не хватает, с другой – можно насладиться более тихой обстановкой и отдохнуть здесь.

Фото: planetabelarus.by

Если говорить о минусах, то здесь бросается в глаза немного негативное отношение к турецким туристам. Нам стыдно, что наши соотечественники заслужили не совсем лестную репутацию, и немного обидно, что и в Минске, и в Киеве так сильны стереотипы, будто турецкие гости приезжают сюда лишь для того, чтобы найти девушку славянской внешности. В Турции, как и всюду, живут очень разные люди, и немного неправильно судить обо всех лишь по нескольким примерам.

Фото: planetabelarus.by

Также в Минске достаточно высокие цены в ресторанах и кафе. Особенно это бросается в глаза после Киева, где выбор интересных мест больше, а цены ниже. А еще в Киеве мы были удивлены, что в информационном центре нам не смогли ответить на английском. В Минске мы удивились еще больше, так как здесь за четыре дня информационных центров мы так и не увидели, хотя очень много передвигались по городу.

Фото: planetabelarus.by

Но на самом деле положительные эмоции от Минска гораздо сильнее. Нам очень понравилось здесь. Мы приятно провели время в белорусской столице и с удовольствием сюда вернемся.