закрыть
25 августа 2018, суббота, 15:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Туристы из Анкары о минчанах: Английского не знают, зато отзывчивые

4
  • 25.08.2018, 12:06
  • 1,740
Фото: planetabelarus.by

Для многих турок Беларусь экзотична и неизвестна.

Нет такого белоруса, который не смог бы и слова сказать о Турции. Каждый вспомнит хотя бы тот примечательный факт, что в стране есть выход к морю, даже к четырем, а также много курортов, куда белорусы охотно летают отдыхать. А вот для многих турок Беларусь так же экзотична и неизвестна, как для нас, например, Бангладеш, пишет planetabelarus.by.

Фото: planetabelarus.by

И это несмотря на то, что визы между Беларусью и Турцией отменены в двустороннем порядке. В прошлом году, по данным Национального статистического комитета, в нашу страну приехали 300 организованных туристов из Турции. Конечно, в счет не идут бизнесмены и туристы, прибывшие сами по себе. Но все же, всего 300 человек из 77 миллионов заинтересовались туром в Беларусь. А это как капелька в Средиземном море или песчинка на пляжах Антальи – очень мало! Даже годом ранее цифра была в три раза больше, хотя и это мизер.

Кто-то подумает, что нам нечем удивить гостей из Турции, у которых есть моря, горы и сохранившиеся древние города. Но мы встретили двух туристов из Анкары, которые остались в восторге от Минска и обещали рекомендовать Беларусь всем своим знакомым. Мы узнали, что же им у нас понравилось, а что нет.

Фото: planetabelarus.by

Махмуд, HR-специалист, и Тарик, экономист, сначала несколько дней провели в Киеве, а потом прилетели в Минск. До этого они уже бывали в прибалтийских странах, России и давно хотели посетить Украину и Беларусь.

– Наша поездка в Беларусь началась с неприятного приключения, – рассказывают ребята. – У нас были заранее куплены билеты на поезд из Киева в Минск. Прибыв за 20 минут до отправления, мы узнали, что обязательно должны иметь страховку для посещения Беларуси. По словам проводника, на границе купить страховку мы не могли, а до отправления уже не успевали. Поэтому на поезд нас не пустили – в итоге мы потеряли билеты и лишь позже улетели в Минск самолетом, купив страховку в аэропорту.

Фото: planetabelarus.by

С одной стороны, это наша ошибка, так как перед путешествием мы не уточнили детально, нужны ли нам какие-либо документы для посещения Беларуси. С другой стороны, визы отменены, поэтому мы и не ожидали, что что-то потребуется. В Украине у нас страховку нигде не спрашивали, и мы были удивлены, что ее наличие так жестко контролируют, ведь она в первую очередь нужна нам самим.

Благо, следующие четыре дня в Минске прошли позитивно. К прогулке по городу мы готовились по гайдам, которых сейчас немало. Первые впечатления достаточно стандартные: широкие, чистые улицы, советская архитектура и, главное, очень приятные люди.

Фото: planetabelarus.by

Все, к кому мы обращались в Минске с вопросами, старались максимально нам помочь. Здесь люди довольно плохо знают английский и стесняются того, что не могут правильно и быстро ответить. Но тем не менее все пытались каким-то образом дать нам нужную информацию. Это самое главное. Правда, немного удивительно, что на английском практически не говорил хозяин квартиры, в которой мы остановились, и официанты в некоторых кафе на центральных улицах.

Фото: planetabelarus.by

В целом Минск очень зеленый город. Нам очень понравилось в парке Горького, особенно на колесе обозрения, и в парке Победы. Те, кто бывал в Анкаре или Стамбуле, знают, насколько город может быть огромным и суетливым. В Минске чувствуешь себя уютно, он какой-то комфортный.

Именно такой образ уютного Минска у нас и сложился. В Киеве, например, гораздо больше развлечений, каких-то мероприятий, баров, куда так и хочется зайти, людей на улице. То, что в Минске не совсем так, – это и хорошо и плохо. С одной стороны, этого всего не хватает, с другой – можно насладиться более тихой обстановкой и отдохнуть здесь.

Фото: planetabelarus.by

Если говорить о минусах, то здесь бросается в глаза немного негативное отношение к турецким туристам. Нам стыдно, что наши соотечественники заслужили не совсем лестную репутацию, и немного обидно, что и в Минске, и в Киеве так сильны стереотипы, будто турецкие гости приезжают сюда лишь для того, чтобы найти девушку славянской внешности. В Турции, как и всюду, живут очень разные люди, и немного неправильно судить обо всех лишь по нескольким примерам.

Фото: planetabelarus.by

Также в Минске достаточно высокие цены в ресторанах и кафе. Особенно это бросается в глаза после Киева, где выбор интересных мест больше, а цены ниже. А еще в Киеве мы были удивлены, что в информационном центре нам не смогли ответить на английском. В Минске мы удивились еще больше, так как здесь за четыре дня информационных центров мы так и не увидели, хотя очень много передвигались по городу.

Фото: planetabelarus.by

Но на самом деле положительные эмоции от Минска гораздо сильнее. Нам очень понравилось здесь. Мы приятно провели  время в белорусской столице и с удовольствием сюда вернемся.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко