СМИ: США планируют ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы 2 25.08.2018, 12:20

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Американские власти хотят повлиять на диктатора Мадуро.

В последние несколько недель Белый дом и Госдепартамент приглашали специалистов по анализу нефтяного рынка, чтобы оценить возможный эффект от введения ограничений.

Вашингтон рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает McClatchy со ссылкой на источники, сообщает korrespondent.net.

По информации издания, США планируют ввести новые санкции против Венесуэлы, в которые может войти полный запрет на торговлю нефтью.

Как отмечается, американские власти уверены, что нефтяное эмбарго сможет повлиять на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

При этом Вашингтон намерен согласовать новые санкции против Венесуэлы в течении трех месяцев.

Напомним, по прогнозу МВФ к концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1 000 000%.