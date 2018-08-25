Пожар на полесских болотах не могут потушить уже сутки 7 25.08.2018, 12:24

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Площадь пожара составляет 100 гектаров.

Ольманские болота горят уже сутки. На помощь лесникам пришли спасатели — пожар помогает тушить авиация МЧС. Об этом tut.by сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

«Вертолет Ми-8 и самолет Ан-2 авиации МЧС работают на тушении пожара в Столинском районе», — рассказал он.

Как сообщила официальный представитель Минлесхоза Анастасия Докучаева, по данным на 11.00 площадь пожара составила около 100 гектаров.

«Для тушения пожара задействованы 60 человек и 5 вездеходов. Ситуация сложная, но на некоторых участках пожар уже локализован. Болото сухое, нет воды, дождя ночью тоже не было», — рассказали в Минлесхозе.

Напомним, пожар 24 августа обнаружил директор Полесского лесхоза во время патрулирования территории вблизи деревни Ольманы Столинского района.

Тушение пожара осложняется отсутствием лесохозяйственных дорог.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Данная местность пользуется популярностью среди ягодников, вероятнее всего, источником пожара могла стать незатушенная сигарета.