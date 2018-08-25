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Украинская бригада будет носить имя князя Константина Острожского

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  • 25.08.2018, 12:55
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Переименование является шагом к декоммунизации украинской армии.

Координатор группы разработчиков новой атрибутики Вооруженных сил Украины Виталий Гайдукевич рассекретил, какие наименования получат некоторые бригады украинской армии и Национальной гвардии Украины, сообщает tsn.ua.

По его словам, 30-я отдельная Новоград-Волынская Ровенская механизированная бригада будет носить имя князя Константина Острожского, 56-я отдельная мотопехотная бригада будет называться "Мариупольская", 55-я отдельная артиллерийская бригада - "Запорожская Сечь".

Князь Константин Иванович Острожский родился в 1460 году на Волыни. Известный военный и государственный деятель Великого Княжества Литовского. 8 сентября 1514 года в битве под Оршей войска ВКЛ и Польского королевства под командованием Константина Острожского разбили московское войско.


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