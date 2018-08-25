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Cудьба лимитрофов

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  • Александр Обухович
  • 25.08.2018, 12:52
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Александр Обухович

Так куда нас затаскивают?

В мировой экономике сегодня - период неопределенности. Старая, американоцентричная, структура мировой экономики уже умерла, а новая даже в основных чертах не определилась. За неимением лучшего или просто другого сохраняется и гегемония доллара, и старые экономические институты (МВФ, ВБ, ВТО, пр.), и НАТО. Но поступательно развиваются Китай и Индия, нарастают трудности в ЕС, барахтается на грани кризиса Латинская Америка, полыхает Ближний Восток. Экономисты всего мира с трепетом присматриваются к блуждающим по миру массам долларов, для которых не существует покрытия.

Поскольку ни одна страна в мире не готова взять на себя ответственность не то что за мир в целом, но даже за регион, ближайшее будущее мировой экономики определяют пока еще США. Конечно, эксцентричные выходки Трампа добавляют -неопределенности в мировую политику. Но если учесть, что последние лет 15 политика США просчитывается из теории хаоса, не так уж они и эксцентричны.

Мы привыкли к тому, что мир делится на военно-политические блоки. И экономика была подчинена их противостоянию. Но сегодня это не так. Сегодня достаточный военно-политический потенциал лишь обеспечивает тыл в экономических войнах. И в этих войнах США заведомо проигрывали, с трудом удерживая позиции мирового лидера лишь за счет роста долга и безумной эмиссии.

Но если затраты на содержание союзников по блокам (которые зачастую и конкуренты в экономике) или оплата политических услуг сегодня бессмысленны (НАТО, например, никто и не противостоит), требуется принципиально изменить конфигурацию союзов. А для начала в полном соответствии с рекомендациями теории хаоса, пока США еще самая мощная в мире держава, администрация Трампа приняла решение перемешать карты: нет союзников, все - конкуренты, а когда дым развеется, можно будет выстроить новую конфигурацию союзов, обеспечивающих мировое лидерство США. А пока ресурсы направить на оздоровление экономики США.

В рамках такой политики действия Трампа уже не выглядят эксцентричными. Хотя и противодействие такой политике очень мощное. И в США, и в мире.

Россия решила использовать момент для укрепления своих позиций в постсоветских странах. Без чего самостоятельным игроком в мировой экономике ей не стать - ее экономика слишком мала. Однако попытки России утвердиться на постсоветском пространстве в качестве доминирующей - политической и экономической - силы малообоснованны в стратегической перспективе. И дело не только в том, что это противоречит интересам Китая, ЕС, а в перспективе - и США.

Сегодня для России ближнее зарубежье - источник мигрантов, сфера сбыта и приложения спекулятивного капитала. И все. Вполне колониальная модель. Естественно, республики делают все возможное, чтобы от нее уйти. Для республик Россия - рынок сбыта для старых советских предприятий и сельхозпродукции.

Причем непрерывно сокращающийся: и предприятия стареют, и конкуренция на российском рынке растет.

Да и что может дать сегодня Россия республикам? Технологии? Инвестиции? Западный масскульт и спекулятивный капитал туда и без России приходят. Сегодня точку невозврата, когда дальнейшая экономическая интеграция с Россией уже становится невыгодной, прошли экономики стран Балтии, Азербайджана, Грузии, Туркмении, Украины. Им уже возвращение в СССР невыгодно. С большими потерями сокращают зависимость от России экономики Казахстана, Молдовы, Беларуси. России пока нечего предложить республикам, кроме помощи в решении сиюминутных проблем.

Да и «помощь» эта, на примере Беларуси, является помощью не столько в развитии экономики, сколько помощью местным элитам в поддержании видимости социально-политической стабильности. Деградируют экономики всех постсоветских стран, пусть и с разным темпом. Природная рента, получаемая некоторыми из них, включая Россию, лишь маскирует этот факт.

Новая политика России по отношению к странам постсоветского пространства включает требование полной интеграции их экономик в российскую взамен на формальную независимость и гарантии для элит от «цветных» переворотов. А что там «цветной» переворот, а что - массовые протесты, уже Кремль будет решать.

Вполне неоколониальная схема, поскольку экономики республик, да и их элиты, неминуемо попадут под контроль российских финансово-промышленных групп.

Да, формально выбираться из той ямы, куда нас всех загнала идеология 1991г., вместе легче, чем каждому самостоятельно. Но при одном условии: если сама Россия будет выбираться. Прежде чем решать, устраивает республики такая политика или нет, неплохо бы посмотреть на страновую и промышленную политики самой России и понять, какое место в них отведено экономическому потенциалу республик.

Пока же Россия сама погружается в тот же кризис, что и республики. Только медленнее, поскольку приток природной ренты у нее побольше. И нет никаких признаков того, что нынешняя политика Кремля способна страну из кризиса вытащить. Так куда нас затаскивают?

Да, самостоятельный путь тяжел и не обязательно выведет из кризиса. Проблем и потерь в пути будет много. Мало того, нынешняя генерация руководителей всех уровней, выросшая в «белорусской модели», заведомо не способна провести страну по этому пути.

Сопротивляться такому выбору будут они яростно. Но на этом пути есть шанс. Куда проще лечь под крыло России - и пусть Путин думает за нас! А будет ли он думать за независимые лимитрофы? Или будет ими просто пользоваться?

А самое главное - нет никакой уверенности в том, что Россия знает выход из кризиса и сумеет, выбравшись сама, и республики вытащить.

Александр Обухович, «БелГазета»


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