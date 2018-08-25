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Болтон: США допускают изменение границ между Сербией и Косово

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  • 25.08.2018, 12:37
Джон Болтон

Если две стороны смогут договориться, Вашингтон поддержит решение.

Вашингтон не будет вмешиваться в переговоры относительно обмена территориями между Сербией и Косово, если две стороны смогут договориться. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент Европейской правды.

"Если две стороны смогут договориться, мы не исключаем территориальные поправки. Мы не будем мешать решению, и не думаю, что в Европе кто-то будет. Если две стороны смогут достичь приемлемого для них решения, мы его поддержим", - сказал Болтон.


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