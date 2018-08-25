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Везучая американка трижды за месяц выиграла в лотерею

  • 25.08.2018, 13:07
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Фелисия утверждает, что раньше вообще не верила в то, что можно выиграть.

Жительница американского штата Мэриленд вопреки теории вероятности стала победительницей лотереи три раза за месяц, пишет сайт fakty.ua.

Как сообщает UPI, начиная с 29 июля Фелисия Уэйд получила в общей сложности 73 тысячи долларов. Сначала она выиграла 60 тысяч долларов в Maryland Lottery, потом — еще две тысячи и наконец — 11 730 долларов.

«Я просто чувствовала свою удачу», — говорит 49-летняя женщина, которая собирается поделиться деньгами со своим сыном. Фелисия утверждает, что раньше вообще не верила в то, что можно выиграть в лотерею.


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