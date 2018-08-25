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В оккупированном Донецке неизвестные патриоты установили флаг Украины

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  • 25.08.2018, 13:23
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Акция была приурочена ко Дню независимости Украины.

В День независимости Украины в оккупированном боевиками Донецке над одним из супермаркетов поднялся флаг Украины. Соответствующее фото выложила в Твиттер пользователь Елена Димкова. «Донецк. Обжора. 24.08.2018» , - так подписано фото, сообщает «Информационное сопротивление».

А чтоб не было провокаций — мол, это фото 5-летней давности — другие пользователи подтвердили: «Это Сейчас! И здесь! Слава Украине! С праздником!»


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