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В Воложинском районе произошло массовое отравление рыбы

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  • 25.08.2018, 13:29
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В прошлый раз причиной отравления cтал крахмальный завод.

Уже второй раз произошло отравление рыбы в реке Ольшанка (Гольшанке), в первом случае рыба была отравлена в реке, а теперь мор дошел до озера в Вишнево.

Об этом "Новаму Часу" сообщил читатель Павел Александрович.

Как сообщил читатель, пятно на воде в озере было замечено еще в субботу, а рыба погибла в понедельник-вторник.

"Приезжала охрана природы, собрали около 300 особей рыбы: щука, окунь, плотва. Но еще, наверное, столько же гниет в водоеме, если не больше. Очень много щуки от 1 до 2 кг ", - пишет Павел.

В прошлый раз причиной отравления был крахмальный завод, который стоит выше по реке, что случилось на этот раз, Павел не знает. Больше всего его возмущает, что никто не несет ответственности за происшествие:


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