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Рада БНК призвала вернуть санкции против Лукашенко и его окружения

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  • 25.08.2018, 13:36
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Режим расширяет репрессии и делает их формы все более разнообразными.

Рада Белорусского Национального Конгресса призвала вернуть персональные санкции против лиц, виновных в нарушении прав человека в Беларуси, сотрудников силовых ведомств, спецслужб, судей, которые осуществляют репрессии в отношении граждан страны, сообщает пресс-служба БНК.

Об этом говорится в заявлении, принятом после суда над лидерами профсоюза РЭП и арестами активистов, пришедших поддержать Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Остановить репрессии в Беларуси

Заявление Рады Белорусского Национального Конгресса

Режим расширяет репрессии и делает их формы все более разнообразными.

По надуманным предлогам задерживают журналистов и правозащитников, блокируют доступ к крупнейшим сайтам, проводят обыски в редакциях СМИ и в офисах общественных организаций, преследуют независимых блогеров.

Накануне каждой акции протеста неизвестными спецслужбами проводятся похищения и «превентивные» аресты лидеров оппозиции. Активистов задерживают только за то, что они приходят на открытый судебный процесс, чтобы выразить поддержку своим друзьям и коллегам.

Арестованных подвергают пыткам, помещают в камеры вместе с больными тяжелыми инфекционными заболеваниями в опасной стадии. Возобновлена практика карательной психиатрии. Задержанным активистам отказываются предоставлять врачебную помощь.

Впервые в новейшей истории Беларуси уголовные репрессии распространились и на независимые профсоюзы. Лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик по сфабрикованному делу были осуждены на четыре года «химии».

Рада Белорусского Национального Конгресса выражает свою солидарность с нашими незаконно осужденными товарищами. Мы продолжим вести кампанию за отмену приговора суда в отношении лидеров профсоюза РЭП, частью которой будут и уличные акции.

Мы требуем прекращения репрессий в отношении представителей гражданского общества, журналистов и блогеров, независимых СМИ и освобождения задержанных активистов и лидеров оппозиции.

Мы считаем, что одной из причин эскалации репрессий стала отмена персональных санкций в отношении Лукашенко и его приближенных, судей и сотрудников спецслужб, несущих личную ответственность за репрессии в отношении активистов оппозиции. Этот шаг развязал руки диктатору и его ближайшему окружению.

Мы призываем демократические страны вернуть персональные санкции против Лукашенко и лиц, виновных в нарушении прав человека в Беларуси: сотрудников силовых ведомств, спецслужб, судей, которые осуществляли и продолжают осуществлять репрессии в отношении граждан страны.


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