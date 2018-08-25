«Белорусские патриоты готовы встать на защиту Родины от очередного чудовища» 2 25.08.2018, 13:43

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В центре Бреста прошла креативная акция.

В Бресте прошла акция «Гэта наша земля!». В годовщину восстановления Независимости на площади Свободы в Бресте появилась масштабная стрит-арт инсталляция.

«Издревле чужаки-захватчики встречали в Беларуси вооруженный отпор. И теперь белорусские патриоты готовы стать на защиту Родины от очередного чудовища», - рассказали брестские активисты телеграм-каналу («Баста»).