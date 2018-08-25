В Москве задержаны участники акции в память о «Демонстрации семерых» 6 25.08.2018, 13:52

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Леонид Гозман

В акции принимали участие родственники тех, кто вышел на Красную площадь 50 лет назад.

В Москве на Красной площади задержаны политик Леонид Гозман и правозащитник Сергей Шаров-Делоне, которые пытались развернуть плакат в память о "Демонстрации семерых" 1968 года. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий. Шаров-Делоне – двоюродный брат Вадима Делоне, участвовавшего в состоявшейся 50 лет назад акции.

Обоих задержанных увезли в ОВД "Китай-город". Позднее полицейские также забрали внучку участницы "Демонстрации семерых" Натальи Горбаневской. Анна Красовицкая стояла с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии. Плакаты полицейские отобрали.

На сегодняшней акции также присутствовал участник "Демонстрации семерых" Павел Литвинов и еще несколько десятков человек.

На Красной площади в эти дни проходит ежегодный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Его охраняет полиция и бойцы Росгвардии.

Cитуацию с содержаниями прокомментировал в "Фейсбуке" известный российский публицист Виктор Шендерович:

"Что у вас нового? - настойчиво спрашивает Цукерберг граждан страны, где спустя полвека протестующих снова задержали у Лобного места... Внучка Горбаневской, племянник Делоне... Павел Литвинов... Они снова в трагическом меньшинстве. Ничего у нас нового, Марк. Даже не спрашивай", - написал Виктор Шендерович.