«Хочу доказать чиновникам, что белорусскоязычное кино может собирать кинозалы» 3 25.08.2018, 14:03

Впервые за 25 лет белорусскоязычный фильм покажут в минских кинотеатрах.

Над экранизацией рассказа Василя Быкова «Народные мстители» режиссер Александр Мелеховец начал работать в 2010 году. Благодаря друзьям и банковским кредитом ему удалось снять этот фильм, пишет сайт телеканала «Белсат».

По словам режиссера, сейчас ведутся переговоры со «всеми» минскими кинотеатрами и согласовываются условия выхода фильма в прокат.

«Прокат этого фильма не является просто показом негосударственного кино или воплощением произведения нашего классика на экране. Это прецедент, маркер, своеобразное голосование [режиссер надеется на продажу 30 000 билетов. – прим.]. Белорусскоязычного игрового кино не было в большом кинопрокате 25 лет. Задумайтесь над этой цифрой», – говорит Александр Мелеховец.

Александр Мелеховец

Фото: belsat.eu

Главные роли в фильме «Народные мстители» исполнили актеры Республиканского театра белорусской драматургии (РТБД): Дмитрий Давидович, Артем Курень, Илья Ясинский. В эпизодах играли Константин Воронов (РТБД) и Полина Добровольская из театра «Территория мюзикла» Геннадия Гладкова.

«Я хочу доказать чиновникам, что белорусскоязычное кино может собирать кинозалы. И одновременно говорю своим коллегам: ребята, не стесняйтесь», – объясняет режиссер.

Последний раз белорусскоязычный фильм вышел в широкий кинопрокат 25 лет назад. Это была экранизация пьесы Янки Купалы «Тутэйшыя» (реж. Валерий Пономарев).

Точные даты, время и место показов «Народных мстителей» будут известны на следующей неделе.