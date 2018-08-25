Меркель заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте 25.08.2018, 14:22

Берлин может стать посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Германия готова сыграть роль посредника в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angele Merkel) заявила в субботу, 25 августа, в Баку в преддверии переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает "Немецкая волна".

"Германия хотела бы помочь найти мирное решение", - цитирует Меркель агентство Reuters.

Как передает армянский информационно-аналитический сайт News.am, в ходе пресс-конференции в Ереване она рассказала, что обсуждала этот вопрос с премьером Армении Николом Пашиняном. "Мы говорили о том, что было бы хорошо решить конфликт. Но важно решить в хорошей атмосфере. Германия готова содействовать в этом", - отметила она.

При этом глава правительства ФРГ напомнила, что Берлин является членом Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта.

Первую остановку во время своей поездки по Закавказью Ангела Меркель сделала в Грузии. В пятницу, 24 августа, она посетила Ереван, где провела переговоры с премьером Пашиняном. В субботу, 26 августа, по завершении визита в Азербайджан канцлер ФРГ вернется в Германию. В международном аэропорту Гейдара Алиева в честь нее был выстроен почетный караул. Германского канцлера встречали первый вице-премьер республики Ягуб Эюбов, замглавы МИД Халаф Халафов и другие официальные лица.