В Барановичском районе со стрельбой задерживали пьяного лихача 1 25.08.2018, 14:36

Cотрудники ГАИ применили табельное оружие.

25 августа в ходе несения службы на улице Вильчковского в районе АЗС «Славнефть» в городе Барановичи внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль «Ауди». Было принято решение об остановке транспортного средства и проверки водителя на предмет нахождения последнего в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Брестская газета».

«Инспектор ГАИ подал водителю сигнал об остановке, включив проблесковые маячки красного и синего цвета, но водитель проигнорировал требование сотрудника и, увеличив скорость, начал скрываться в сторону агрогородка Мир Барановичского района. Было принято решение о преследовании нарушителя», — сообщает ГАИ региона.

В ходе погони сотрудники ГАИ при помощи громкой связи неоднократно требовали водителя остановиться, но водитель не реагировал и на большой скорости продолжал движение, тем самым создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Милиционерами было принято решение о использовали табельного оружия.

«Предупредив водителя через громкоговорящее устройство об использовании оружия, инспектор ДПС из табельного пистолета произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего прицельными выстрелами пробил два задних колеса автомобиля», — говорится в официальном сообщении.

«Ауди» с пробитым колесами остановилась на улице Солнечной агрогородка Мир, а водитель и пассажир бросились бежать в разные стороны.

В ходе разыскных мероприятий по месту жительства в агрогородке был задержан 20-летний водитель автомобиля. Позже в лесном массиве был задержан 21-летний пассажир автомобиля. Согласно акта медицинского освидетельствования, в выдыхаемом воздухе пассажира содержалось 2,1 промилле алкоголя.