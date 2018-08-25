Как раз и навсегда улучшить свой сон 25.08.2018, 14:10

Трудности с засыпанием и сном очень негативно влияют на качество жизни любого человека.

Частые пробуждения, ранний подъем и позднее засыпание являются симптомами бессонницы, пишет сайт «Медицина 2.0».

Иногда подъем может быть достаточно поздним, но неглубокий сон не приносит комфортного отдыха организму. Зачастую борьба с нарушением сна не приносит желаемого результата, пока не выявлены точные причины появления бессонницы. Последствия расстройства сна достаточно неприятны, особенно для мужчин, а вот женщины переносят ее гораздо легче.

Причины бессонницы

1.Неблагоприятная обстановка вокруг человека. Это может быть неудобное спальное место, некомфортная температура, шум.

2. Болезни. Головная боль, частые позывы к мочеиспусканию, зуд кожи и прочие признаки заболеваний могут мешать спокойному сну.

3. Нервное напряжение. Стрессы в семье или на работе, беспокойство, страх, депрессивные состояния, навязчивые мысли и нерешенные проблемы нарушают сон.

4.Кофе, чай. Эти напитки содержат кофеин, имеющий бодрящий эффект.

5. Лекарственные препараты. Некоторые лекарства имеют побочные действия, которые сказываются на продолжительности и качестве сна.

6. Гормональные сбои.

7. Длительный контакт с смартфоном, компьютером перед сном.

8. Нарушение пищевого режима.

Средства и советы для лечения бессонницы

Каким образом лучше справиться с бессонницей — идти к специалисту или пытаться решить проблему самостоятельно, без помощи врача. Не всегда рекомендуемые «народные» средства могут помочь, а некоторые наоборот, могут принести вред. Примером такого совета является рюмка алкоголя перед сном. Вначале кажется, что спиртное помогает расслабиться и можно будет спокойно проспать всю ночь. Но как правило, происходит все наоборот. Сначала доза алкоголя действует расслабляюще, человек быстро засыпает. Но через небольшой интервал времени он просыпается и не может нормально заснуть до утра. Спиртное нарушает глубину сна, сон может стать поверхностным, который только вымучает человека. К тому же утром может появиться похмельный синдром.

Занятия спортом, которые вроде бы тоже, принеся усталость, могут заставить человека заснуть, на самом деле могут быть помехой. Сильная физическая нагрузка наоборот, стимулирует работу нервной системы человека. Лучше всего заниматься спортом в течение дня, или за несколько часов до сна более спокойным видом спорта.

Рекомендуется применять более здоровые средства от бессонницы:

•Сконцентрируйтесь на чем-либо приятном для Вас. Гоните из головы злость, гнев, агрессию, обиду, зависть. Не забивайте голову неприятными воспоминаниями или нерешенными задачами. Начните перед сном общее расслабление с концентрации на кистях рук и мысленно постепенно расслабляйте остальные части тела и выполните несколько зевательных движений. Вы сами не заметите, как начнете засыпать.

•Прогулка перед сном. Даже небольшая прогулка на свежем воздухе прекрасно успокоит перегруженную нервную систему. Если это невозможно, обязательно хорошо проветрите спальную комнату.

•Музыка. Как ни странно, классическая музыка, особенно произведения Моцарта оказывают великолепный эффект. Они нормализуют давление, снимают нервозность. Также отлично подойдет музыка для релаксации с шумом прибоя, журчанием воды, пением птиц.

•Не переедайте вечером. Лучше всего скушать за пару часов до сна что-то легкое, фрукты, свежие овощи, кефир. Голодным тоже ложиться спать нельзя, так как сон будет тревожным и поверхностным.

•Укрепите организм витаминами группы В. Они укрепляют нервную систему. Им богаты орехи, овсянка, хлеб.

•Теплые ванны. Теплая вода температурой не более 37 градусов отлично расслабляет, горячая и холодная будет бодрить. Особенно хорошим будет эффект при добавлении хвойного настоя или отвара, морской соли, отвара валерианы.

•Время отхода ко сну имеет большое значение. Желательно оказываться в постели до 23 часов, тогда и сон будет крепче, и организм отдохнет как следует. Желательно ложиться в одно и то же время ежедневно.

•Мед. Применять его необходимо обязательно с теплой водой или молоком (1 ст. ложка на стакан), если запить его холодной водой, это наоборот, будет являться бодрящим средством.

•Травяные сборы. Есть готовые аптечные сборы, также можно их приготовить и самим из смеси корней валерианы, мяты, боярышника, пустырника, чабреца.

•Теплая грелка к ногам. Это средство поможет быстро заснуть.Также можно на икры поставить горчичники или компресс из смеси тертого хрена и меда.

•Компресс из глины. Необходимо смешать небольшое количество белой глины с несколькими каплями настоя тысячелистника. Прикладывать эту кашицу на лоб и виски на 20 минут незадолго до сна.

•Почитайте скучную книгу или неинтересную передачу, например, телемагазин, или другую не интересующую вас программу.

•Лягте на правый бок. Такая поза не затрудняет работу сердца, не напрягает мышцы и уменьшает вероятность появление храпа.

•Занятие сексом. После разрядки организм человека отдыхает и максимально расслабляется.

•Не нервничайте из-за того, что не можете уснуть. Не поглядывайте на часы, не считайте оставшееся время до пробуждения. Это только больше будет нервировать и нарушать засыпание.

•Не применяйте снотворные средства без рецепта врача. Безопасными средствами могут быть только настойка валерианы или пустырника, но и их применение также должно быть согласовано с лечащим врачом.

Если народные средства не помогают, желательно обратиться к специалисту, который поможет разобраться в проблеме и назначит нужное лечение. В некоторых случаях проблемы могут быть с состоянием организма, в этом случае, возможно, нужно медикаментозное лечение. Однако это может определить только доктор и только в случае, если никакие другие средства не помогают. Проблема медикаментозного лечения в том, что может вызывать зависимость и оказывать эффект только на короткий срок, а после может стать только хуже.