Владимир Некляев: В минском храме родственникам Алеся Липая отказали в заупокойной службе 4 25.08.2018, 15:25

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Ясно, что не священники храма приняли такое решение.

Об этом поэт и представитель Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев написал в «Фейсбуке»:

«В минском православном храме святого Архангела Михаила отменили прощание с белорусским поэтом и журналистом Алесем Липаем. Отказали его семье в заупокойной cлужбе по нему. Накануне договорились, а сегодня - отказ.

Всякое было в нынешней Беларуси. Но такого - нет. Ни в советские годы, ни в польские, ни в немецкие.

Ясно, что не священники храма приняли такое решение. И все же у меня к ним вопрос: как это выглядит т не перед властью, которая «от Бога», а перед Богом?

И еще вопрос к тем, кто во власти. Вы цинично, грубо вмешиваетесь в нашу жизнь. Теперь вы будете вмешиваться и в нашу смерть?», - написал Владимир Некляев.

Напомним, руководитель БелаПАН Алесь Липай скоропостижно скончался 23 августа.

Предполагалось, что прощание с поэтом и журналистом пройдет 25 августа. Но сегодня стало известно, что церемония пройдет 26 августа, с 9.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске.

Затем процессия отправится в Руденск (Пуховичский район Минской области), где Алесь Липай будет похоронен рядом со своими мамой и сестрой.