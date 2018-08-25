В Беларуси с завтрашнего дня вновь дорожает топливо 25.08.2018, 15:43

Это тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 26 августа 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили tut.by в пресс-службе «Белнефтехима».

Как сообщили в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 26 августа стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 32 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 40 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 61 копейку, ДТ — 1 рубль 40 копеек.

Это тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 18 августа: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.