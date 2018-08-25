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В Москве задержали Алексея Навального

  • 25.08.2018, 15:34

Российского оппозиционного политика задержали прямо у подъезда его дома.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали у подъезда его дома в Москве. Как пишет gordonua.com, об этом сообщила 25 августа в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали", – написала Ярмыш.

Власти Москвы 25 августа сообщили, что рассмотрят заявку сторонников Навального на проведение 9 сентября акции протеста против пенсионной реформы. 7 августа Навальный объявил о проведении общероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Соответствующий законопроект Госдума РФ одобрила в первом чтении 19 июля.


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