Потерпевший по делу Коржича: Я вас прощаю, сержант 7 25.08.2018, 16:17

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Один из обвиняемых извинился перед солдатом.

Вчера в суде Московского района Минска, где слушают дело Александра Коржича, один из обвиняемых сержантов Антон Вяжевич извинился перед потерпевшим военнослужащим, своим бывшим подчиненным, за то, что заставил его чистить обувь руками, пишет kp.by.

- Прости.... Не знаю, что на меня нашло, - сказал из "клетки" Вяжевич.

- Я вас прощаю, сержант, - ответил молодой человек.

Еще один потерпевший Иван Макаров, рассказал в суде, что дал в долг сержанту Вяжевичу деньги.

- Он подошел и попросил одолжить 20 рублей. Это было после отбоя. Я находился в кровати, засыпал, - рассказывает Иван. - Я одолжил ему деньги, он сказал, что мне вернет их.

- Посерьезнее, без улыбочки, - делает замечание потерпевшему гособвинитель и напоминает ему, что тот находится в судебном заседании и он знает об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

По словам Макарова, претензий к обвиняемому не имеет, хотя деньги тот не вернул:

- Для каких целей он одалживал и на какой срок, я не интересовался.

- Получается, вы деньги подарили ему? - спрашивает прокурор.

- Получается так, - уверенно говорит потерпевший, смотря на Вяжевича.

Однако прежние показания потерпевшего, которые он давал следователю, были другими - их зачитал гособвинитель. Так, Макаров на просьбу Вяжевича дать в долг ответил, что у него всего 35 рублей и он хочет выкупить свой мобильный телефон у другого сержанта. Вяжевич сказал, что в будущем передаст тому сержанту 20 рублей в счет выкупа смартфона. На таких условиях Макаров и одолжил своему начальнику эту сумму.

Слушания продолжатся в понедельник, 27 августа.