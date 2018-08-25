Как СССР хотел завоевать весь мир 9 25.08.2018, 16:28

2,536

Советский Союз все свое существование вел захватнические войны и спонсировал деструктивные тоталитарные режимы.

Многие любители СССР часто любят рассказывать сказки о том, какой «миролюбивой страной» был СССР — показывая для примера плакат с ребёнком, который держит в руке флажок с надписью "Миру — мир!", пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Мол — ну разве может быть более мирное государство на земле? И, похлопывая себя крыльями по бокам, восклицают — "ну как же можно не любить СССР!"

Разумеется, на самом деле всё было совсем наоборот — СССР был крайне воинственной страной, который всё своё существование вёл захватнические войны, спонсировал деструктивные тоталитарные режимы и занимался подрывной деятельностью в странах Европы. Просто обычным советским гражданам об этом не рассказывали, затыкая рот 58-й статьёй и «самым вкусным в мире мороженым» в придачу.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как СССР готовился завоевать весь мир и что из этого получилось:

Проект мировой революции.

Практически в первые дни после прихода к власти после переворота 1917 года большевики заявили, что состоявшаяся "русская революция" — это только начало и первая ступенька огромной лестницы, которая должна в итоге привести к Мировому Коммунизму. Осуществляться это должно было либо путём серии революций в (для начала) странах близлежащей Европы, либо путём прямого военного вмешательства — наступления Красной армии на Запад.

Угроза такого наступления была вполне реальной в 1917-1920-м году — большевицкая армия захватила Украину и двинулась далее на Запад, рассчитывая легко разделаться с ослабленной войной Восточной Европой. Вот что писал в своих воспоминаниях один из красных командиров по фамилии Муравьёв:

- В одни сутки мы восстановили разрушенный Радой сорокасаженный мост и ворвались в Киев. Я приказал артиллерии бить по самым большим дворцам, по десятиэтажному дому Грушевского. Дом сгорел дотла. Я зажег город. Бил по дворцам, по церквам, по попам, по монахам. Двадцать пятого января оборонческая Дума просила перемирия. В ответ я велел бить химическими удушливыми газами... Говоря по прямому проводу с Владимиром Ильичем, я сказал ему, что хочу идти с революционными войсками завоевать весь мир.

В итоге Красная армия была остановлена в 1920 году в Польше — у большевиков закончились ресурсы для дальнейшего захвата Европы, но от своих захватнических планов они не отказались, перейдя к стадии "игры в долгую". В марте 1919 года создаётся организация под названием Коминтерн, которая занималась организацией всяких коммунистических буч, демонстраций и терактов в Европе. Финансировался Коминтерн российскими большевиками, а все его съезды происходили в Москве.

О Коминтерне и его лозунге "Рот фронт!" можно много прочитать в художественной литературе межвоенного времени — периодически то тут, то там встречаются упоминания каких-то беглых террористов из Коминтерна, которые скрываются в СССР от международного преследования. На словах Коминтерн якобы боролся "за права трудящихся" — но на деле он лишь расшатывал европейские правительства и сеял смуту в прилегающих к СССР странах, пытаясь подготовить там смены правительств, и в конечном итоге — переход этих стран под полную власть СССР.

Тем не менее — в межвоенные годы Коминтерн пользовался некоторой популярностью в Европе. Способствовало тому умело создаваемые советской пропагандой акценты на "бедности и бесправии рабочих", а также средства наглядной агитации, вроде ярких плакатов и громких популистских лозунгов. Многие люди им верили.

«Весь мир будет наш!»

Примерно к концу 1920-х годов идея о "мировой революции" стала хиреть и вянуть — денег у плохонько работающей плановой экономики становилось всё меньше, и идея полного захвата мира начала всё дальше отходить на второй план. Из сталинской "конституции" 1936 года было убрано упоминание о Мировой Советской Социалистической Республике (ранее там такое было, представляете?), а "завоевание мира" было решено пока что ограничить одним континентом — в тридцатые годы СССР ещё не терял надежды, что в СССР войдёт Китай, и все вместе они смогут "вонзить советский штык в Европу", дойдя до Атлантического океана.

Отголоски этих большевистских аппетитов и "всего мира", ужавшегося до размера одного отдельно взятого континента, можно отлично увидеть в творчестве писателей и художников тех лет. В 1935 году художник Завьялов рисует плакат под названием "Весь мир будет наш!". На плакате изображён ребенок, который втыкает красный флаг в глобус (символ Земного шара), а справа от него стоит военный грузовик с таким же флагом. Примечательно, что границы СССР (страна красного цвета на глобусе) обозначены вовсе не в границах 1935 года, а простираются куда шире — Союзом уже заглочены страны Балтии и вся Европа, кроме Скандинавии. Не ждали, так сказать, а готовились.

Подобные границы СССР "от океана до океана" встречаются и в стихах тех лет. Поэт Павел Коган, широко известный советской песней про Бригантину, которая куда-то там поднимает паруса, в 1940-м году написал стихотворение с такими строками:

Я верю, что нигде на свете

Второй такой не отыскать,

Чтоб так пахнуло на рассвете,

Чтоб дымный ветер на песках...

И где еще найдешь такие

Березы, как в моем краю!

Я б сдох как пес от ностальгии

В любом кокосовом раю.

Но мы еще дойдем до Ганга,

Но мы еще умрем в боях,

Чтоб от Японии до Англии

Сияла Родина моя.

Тени прошлого.

С каждым годом советские надежды на завоевание всего мира таяли — денег у СССР с каждым годом становилось всё меньше, проблем становилось всё больше, а созданный под шумок Второй мировой войны Варшавский блок раздирали противоречия. Европейцы не хотели жить в навязываемой им азиатско-советской деспотии, при котором номенклатура имеет всё, а простой народ кормится лишь пропагандой — по Европе прокатилась волна восстаний и народных выступлений за свободу в Берлине, Будапеште, Праге, Гданьске — которые в итоге выбили остатки большевизма из Европы.

Большевики так просто не сдавались, наводнив Европу семидесятых-восьмидесятых годов своими агентами влияния. Большевистские агенты внедрялись в западные спецслужбы и иногда даже в правительства, курировали работу восточноевропейских большевистских спецслужб, вроде Штази, курировали сети тюрем и расстрельных подвалов, вроде литовской тюрьмы КГБ, а также занимались скрытой ликвидацией неугодных лиц. Говорят, некоторые советские агенты советских спецслужб из той эпохи стали главами государств и, словно ржавые военные роботы из романа Кира Булычёва "Остров ржавого генерала", продолжают выполнять свою деструктивную программу — но это, наверное, сказки.

Но что самое интересное, ни в то время, ни сейчас большевики не могут толком объяснить — а зачем им, собственно, был нужен весь мир? И что бы они делали после, если бы им удалось его захватить? Видимо, начали бы готовиться к войне с марсианами...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.