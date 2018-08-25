Изъятые у полковника МВД РФ Захарченко миллионы евро бесследно исчезли 16 25.08.2018, 16:35

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По этому факту возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения 3 миллионов евро, ранее изъятых у бывшего начальника управления "Т" антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко, пишет «Немецкая волна».

Дело возбуждено "в отношении неустановленных лиц", на каком этапе пропала часть изъятых у Захарченко денег, сейчас выясняется.

Информация о хищении появилась еще в конце мая. Тогда следователи начали проверку "причастных к перевозке денег организаций и ведомств для установления всех обстоятельств исчезновения" денег.

В 2016 году Дмитрия Захарченко задержали по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Кроме того, при обысках у полковника и его родственников нашли около 9 млрд рублей, 11 квартир, 16 машино-мест, четыре иномарки и полукилограммовый золотой слиток. По решению суда, деньги и имущество были изъяты и переданы государству.