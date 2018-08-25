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В партии Путина отреагировали на 2 тонны кокаина с их логотипом

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  • 25.08.2018, 16:51
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В «Единой России» сказали, что «рады своей славе» среди латиноамериканских наркобаронов.

В российской правящей партии "Единая Россия" шуткой отреагировали на информацию о задержании в Бельгии крупной партии кокаина с символикой партии на упаковке, пишет liga.net.

Заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко написал в своем Facebook: "Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны услышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, им просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться ", - написал он.

В Бельгии изъяли партию кокаина весом почти две тонны, которую привезли из Бразилии.

На видео, снятом на месте, видно, что на пакетах с наркотиками логотипы, похожие на символику российской президентской партии "Единая Россия". На это обратили внимание в том числе и российские СМИ. При этом европейские СМИ никак не объяснили символику на пакетах.


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