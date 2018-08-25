Парень из белорусской глубинки доплыл до Черного моря на сапборде 5 25.08.2018, 17:00

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Стас Вулканов

ФОто: facebook.com

На путешествие у него ушло $105 и 36 дней.

Путешественник-авантюрист из деревни Коммуна Минской области Стас Вулканов, который недавно проехал 500 км по белорусскому Полесью, успешно завершил очередной «челлендж». На этот раз он по рекам доплыл до Черного моря на сапборде, пишет tut.by.

В путешествие парень отправился 15 июля. Стас добрался до Бобруйска общественным транспортом, откуда по Березине и Днепру проплыл на сапборде до Речицы. Из райцентра через Гомель приехал в украинский город Чернигов. На украинской стороне Стас вновь «стал на весло». По реке Десна парень добрался до Днепра, по которому и пролегала большая часть маршрута. Из Херсона он вышел в Черное море и вдоль береговой линии доплыл до Одессы.

22 августа на своей странице в Facebook Стас сообщил о том, что успешно завершил проект. В общей сложности путешествие от Бобруйска до Одессы у него заняло 36 дней. Бюджет сплава — 105 долларов.

Как сообщил Стас Вулканов, в скором времени он отправится назад в Беларусь — но уже пассажирским транспортом.