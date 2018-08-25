Слонимские милиционеры испугались независимых журналистов 3 25.08.2018, 17:24

2,182

Белорусы надеяться на помощь независимых СМИ.

Привлекая внимание к проблемам сограждан, «Белсат» не раз способствовал решению этих проблем. Но, собирая информацию, журналисты зачастую сталкиваются с препятствиями со стороны милиции и чиновников.

Между тем они продолжают работать, а потому и сейчас, как только жители общежитий из Слонима в очередной раз позвали их к себе, Ольга Чайчиц отправилась на встречу.

Месяц назад журналисты делали сюжет про общежития в центре, с жителей которых дважды взимали арендную плату за одни и те же услуги. Бороться за свои права жителям тогда помогал независимый профсоюз РЭП. После выхода репортажа представители ЖКХ отменили незаконную плату и сделали перерасчет.

«Те деньги, что они удержали незаконно, они их вернули. Поэтому очень были благодарны, благодарность большую высказывали и журналистам, и мне, конечно, за это. Результаты есть. Нужно не бояться, надо бороться», - говорит Михаил Сашко из профсоюза РЭП.

Но уверенности в том, что новых поборов не введут заново, нет. Администрация общежития объявила проведение собрания, чтобы объяснить механизм начисления арендной платы. Чтобы не быть обманутыми, жители снова пригласили независимых журналистов. Коммунальщикам это не понравилось - они начали требовать у журналистов аккредитацию и разрешение на съемки.

В результате коммунальщики предложили журналистам покинуть здание и вызвали милицию. Хотя по главному закону страны - Конституции - гражданам гарантируется право на получение, хранение и распространение информации о деятельности государственных органов. А государственные органы и должностные лица и вообще обязаны предоставить гражданину возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его интересы.

С участковым Дмитрием Кириковым произошел удивительный разговор.

Журналисты: «Мы как граждане имеем право здесь быть».

Милиционер: «Вы так думаете».

Журналисты: «Мы это знаем.

Милиционер: «Быть, но не снимать».

Журналисты: «Собирать информацию. Сюда относятся и видеосъемки».

Милиционер: «Выйдете, пожалуйста, сюда в коридор. Поговорим».

Журналисты: «Мы должны слушаться ваших законных требований. Какое законное требование? Озвучьте статью, по которой я должна туда выйти!»

Милиционер: «Для того, чтобы не мешать проведению собрания».

Журналисты: «Мы не мешаем».

Милиционер: «Вот я хочу с вами поговорить».

Журналисты: «Если бы это были законные требования, мы бы вышли».

Милиционер: «Это законные».

Жители общежития спрашивают:

«А если я буду снимать на телефон - можно мне? А так нельзя? Почему? Пусть снимают. Может, нам лапшу будут вешать! Как обычно!»

«Вы нам не мешаете. Я, наоборот, думаю, что благодаря вам многие узнают, что здесь творится».

Поскольку законных оснований выгнать журналистов не нашлось, а проводить собрание в их присутствии администрация общежития, и работники ЖКХ не захотели, они постановили перенести встречу на другое время.

Жители общежития не понимают:

«Ну как это?»

«Вы непременно следующий раз приходите еще!»